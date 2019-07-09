【光復屯門公園】屯公關注組促執法趕大媽　民建聯同場開咪對質

今日（9日）早上八時許，屯門公園衛生關注組成員及市民，抵達屯門區議會請願，要求政府及執法部門就屯門公園的噪音問題執法。其間，民建聯及工聯會的人士亦到場請願，兩幫請願人士對立而站，各人開咪讀出口號及訴求。屯門衛生關注組批當年，區議會於公園設立自娛區，釀成表演者噪音問題。屯門社民網絡發言人更要求警方，就上周六於無警示下，向遊行人士噴胡椒噴霧作交代。

今日早上約8時45分，民建聯及工聯會十多名人士，抵達屯門區議會請願，要求警務處及康文署就屯門公園近年噪音問題，作出執法及改善措施。（鄧詠中攝）

就屯門公園噪音問題 民建聯抵區議會請願

今日早上約8時45分，民建聯及工聯會十多名人士，抵達屯門區議會請願，要求警務處及康文署就屯門公園近年噪音問題，作出執法及改善措施，「要求佢哋嚴正執法，加強喺屯門公園嘅執法，清咗違例使用擴音器嘅人士！」他們亦手持標語及高叫口號請願「要求政府加強執法，還我寧靜屯門公園」。

屯公衛生關注組：公園設自娛區 破壞區內寧靜

而在屯門公園衛生關注組成員亦抵達現場，他們站在民建聯對面位置，亦手持標語及高叫口號請願，「還我屯公（屯門公園），立即取消自娛區，還我街坊安寧」及「屯門大媽阻住大家，光復屯門刻不容緩」等口號。屯門公園衛生關注組發言人表示，當年區議會於屯門公園設立自娛區，釀成表演者噪音問題，破壞區內的寧靜情況。

雙方隔圍欄對罵 關注組成員：民建聯可恥！

「我哋見到上個星期六，有過萬名市民走上街頭表達訴求，但是對面（民建聯及工聯會）的區議員，十幾年嚟冇正視過問題！」屯門公園衛生關注組發言人指，屯門公園的自娛區噪音問題，一直未得到改善，有感其後雙方各自高叫口號，他們更「開咪」隔圍欄對質，關注組成員直斥「民建聯可恥」、「踢走保皇黨」等口號。

屯門社民網絡發言人：要求警方交代 無警示下噴胡椒噴霧

（鄧詠中攝）

屯門社區網絡成員 今早到場遞信

今早，屯門社區網絡成員亦到場遞信，發言人指網上號召網民到場聲援。今早約40人到場示威，不少人欲旁聽會議，但旁聽席已經爆滿。屯門社民網絡發言人王德源王德源認為，下一步行動需取視網民取向，並了解署方下一步執法。王表示，要求康文署取消公園內自娛區，並要求政府嚴正執法。他批評康文署執法不力，每當市民投訴時未有正面回應訴求，導致縱容表演者，導致今日情況無法控制。

發言人：事件升溫至全港議題層面

光復屯門公園當日，不少區外人士到場支援，王德源相信事件已升溫至全港議題層面，他感其他區分有類似問題，「呢個係香港人嘅議題，畢竟係公共地方畀人強行霸佔，講得難聽啲，係攞嚟賺錢！」對於上月六的光復行動，王指親眼目睹警方放走不少人，他稱有人故意混入群眾挑釁，並「郁手郁腳」推撞他人。另外，王德源對警務處亦有數個訴求。首先，光復屯門公園行動後，有人涉傷人及刑事毀壞，最後警方卻放人。王要求警方交代，為何當日無警示下，施噴胡椒噴霧。以及，要求警方拘捕當日的施襲者。

上周六逾萬屯門人上街驅走「大媽」 入夜後示威者包圍警署

當日行動，近萬名市民響應參與，其後有示威人士抵達終點屯門公園，有公園阿叔與遊行人士爆罵戰（資料圖片）

警方在屯門警署外組成防線。（羅君豪攝／資料圖片） 上周六「光復屯門公園」遊行 近萬名市民響應 上周六（7月6日）由網民、屯門街坊發起的「光復屯門公園」遊行約三時出發。多街坊不滿屯門公園大媽為患，討厭園內噪音及不雅行為問題，有居民向康文署投訴近16年仍未有改善。當日行動，近萬名市民響應參與，其後有示威人士抵達終點屯門公園，有公園阿叔與遊行人士爆罵戰，更有表演大媽被圍攻躲入女廁。 屯門街頭發生警民衝突 至晚上，屯門街頭發生警民衝突，群眾於杯渡路近V city及輕鐵站對開，與一名被指涉嫌打人的男子發生衝突。警員於現場戒備，一度高舉紅旗及施放胡椒噴霧，有示威人士與警員發生口角，並要求警員出示委任證。當晚八時許，約400人再步行至屯門警署外聚集，有人不時高叫罵警字句，又用強光照向警署，警方用攝錄機拍下遊行人士樣貌。