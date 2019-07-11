【逃犯條例】九龍灣連儂牆再遭毀壞　市民迅速修復：不應訴諸暴力

男子與市民口角，其間再用手撕毀連儂牆。

男子一邊步行一邊將牆上便利貼撕下。

全港各區出現連儂牆，其中位於九龍灣地盤的一幅連儂牆，日前被人惡意破壞，熱心市民迅速將連儂牆修復。惟於昨（10日）晚連儂牆再被一男一女撕毀，有義工及途人不忍連儂牆被破壞上前理論，雙方一度口角及推撞。有目擊者指，連儂牆是市民舒發的渠道，不明為何有人要用暴力方式破壞。

一男一女破壞連儂牆 市民理論

連儂牆散落全港各區，多處均出現一張張彩色便利貼的蹤影，讓市民寫下對社會議題包括逃犯條例修訂爭議的感受及訴求，而位於位處東九龍文化中心地盤圍板的連儂牆，曾屢次被人破壞，包括撕毀及淋糞等。昨晚11時許再有人出現破壞連儂牆，一名白衣男子及一名女子到場，男子一邊步行一邊將牆上便利貼撕下，又將牆上供貼上便利貼的圍板整塊扯下，女子亦將牆上膠紙撕下。當時在場的兩三名義工及目擊市民上前理論，惟男子情緒激動，用粗言穢語指罵眾人，並繼續用手破壞連儂牆，其間發生推撞，有人嘗試調停「由得佢啦，再痴過」。兩男女其後向港鐵站方向離開。

目擊者：連儂牆是抒發渠道

目擊者賴小姐當時嘗試勸阻男子，但於推撞過程中被撞到手肘，現時仍感麻痺。賴小姐指連儂牆是一個供市民抒發的渠道，不希望再有輕生事件發生，不明白為何有人要用暴力方式破壞。另一名市民文小姐指，尊重大家發表意見的自由，但不應訴諸暴力，她指連儂牆有多張便利貼、一張包書膠及兩塊圍板被扯下，但事後多名市民及義工馬上修復牆身，於約5分鐘便完成修復。