【光復上水】遊行後衝突　示威者龍尾傳遮　直擊分紅海讓記者過路

光復上水遊行過後，上水廣場外有示威者與警員因水貨客爭執問題對峙，成為爆發衝突的導火線。當時仍於新發街龍尾的遊行人士，分紅海般讓出道路，供於龍尾的記者上前到天橋衝突位置。

警方於通往上水廣場的天橋位置圍封，有示威者開傘對峙。（鄧穎韜攝）

逃犯條例修訂爭議，全港多區相繼有市民發起遊行，包括7月6日光復屯門遊行及7月7日九龍區大遊行。有關注組織今日（13日）發起光復上水遊行，訴求圍繞反對水貨客佔據北區，於下午近5時隊頭到達終點上水花園，主辦單位宣布遊行結束後，於上水廣場有遊行人士與警員發生衝突，現場消息指有水貨客與遊行人士發生爭執，警員到場保護時雙方發生衝突，警員於上水廣場天橋位置築人牆架起封鎖線。

遊行人士分紅海讓記者過路

當時仍於新發街龍尾的遊行人士，開始不斷將雨傘等物資往前傳遞，並高叫「記者！記者！」並如分紅海般讓出道路供記者上前到天橋衝突位置，記者途經時並不斷拍掌歡呼。記者到達天橋位置時，已有多名示威者高舉雨傘與前方警員對峙，示威者知悉有記者時亦讓開位置供記者往前方位置，高呼「有記者！畀記者過！」讓記者到達有警員一度施放胡椒噴霧的位置，有示威者被人攙扶離開。