【光復上水・多圖多片】從遊行至爆發警民衝突　七小時全程重組

周六（13日）有市民自發發起「光復上水」，針對區內水貨問題。原本遊行在3時開始，下午4時40分結束。之後示威者和警方對峙，並演變成警民衝突，警方施放胡椒噴霧，又用多次向示威者揮動警棍。無論是示威者、警方還是傳媒，都有人受傷。
為何遊行過後會有衝突？重組周六遊行後示威經過，當時有示威者看見上水廣場的屈臣氏門外有水貨客，遂呼籲市民一同前往。現場記者採訪所見，有一名水貨客早前與示威者爭執，正被警方保護。示威者終由屈臣氏追到往上水廣場天橋，多次警員以警棍及胡椒噴霧驅散示威者，亦是衝突導火線。其後有便衣警員拒絕出示委任證，並與示威者推撞，都令現場緊張的氣氛進一步升級，再釀衝突。
示威者約在8點前開始自行散去，但警方在晚上約8點多開始清場，不斷用盾牌和警棍推進，在僅有少量示威者的情況下，呼喝在場採訪的記者離開，有電視台攝影師被警棍打中。直到晚上10時，警方大致完成清場。警方指示威者投擲鐵枝和不知名粉末，政府發言人譴責暴力。
光復上水遊行塞滿馬路。（羅君豪攝）
15:00 遊行起步 沿途派飲品降溫
至下午3時，人群開始聚集北區運動場，部分人手持針對水貨客的簡體字標語，亦有人以memo紙寫上心聲，貼在北區運動場的牆上。此外，在金鐘海富中心外絕食已十天的傳道人陳凱興亦到起點發言，多名泛民立法會議員包括公民黨楊岳橋、人民力量陳志全、新民主同盟范國威，身穿黑衣出席遊行，集合時手持保礦力合照。
遊行隊伍於3時半出發，前著名練馬師簡炳墀在遊行中現身，一度高呼「唔好打警察」，惟他又指自己支持遊行，「政府廢架，梗係有同政府講，踢啲水貨客走，中國大陸邊有文化架，叫佢哋返返去啦，唔好搞亂上水」，更直指五十年不變的承諾已經改變，形容政府「冇用」。九成水貨店則關門。有遊行人士手持正在監獄服刑的梁天琦頭像，以及揮動英國國旗。遊行期間，有人站上屋頂拍攝遊行隊伍，險象環生。
上水區鄉事委員會主席侯志強的身影亦在遊行路線中出現，他聯同數名義工準備了一箱箱檸檬茶及礦泉水，派發給遊行人士，惟遊行人士似乎並不領情，部份人士向指罵他「民建聯最無恥」，以及把檸檬茶丟回給侯志強義工，侯志強皆笑臉相應，又笑言「冇毒㗎唔使驚」，又呼籲在場人士要「和平理性」。
警方與示威者在橋上對峙，預備施放橋胡椒噴霧。（羅君豪攝）
17:00 示威者不滿警員涉包庇水貨客 首次爆衝突
「光復上水」遊行於下午4時40分結束，負責申請不反對通知書的梁金城指，有三萬人參與，警方指高峰期有4,000人。遊行結束不久，衝突就爆發。
下午5時，有示威者留意到上水廣場的屈臣氏門外有水貨客，呼籲市民一同前往。同時，消息又指有一名疑是便衣警男子近距離拍攝示威者樣貌並挑釁，雙方發生爭執，期間有人報警，警方最後護送該名男子離開。示威者對此深感不滿，在通往上水廣場的天橋上與警員對峙。
光復上水遊行結束後，爆發警民衝突，有示威者受傷倒地。（羅君豪攝）
警員全副武裝戒備、築起人牆、手持胡椒噴霧；示威者則張開雨傘，亦有人戴上口罩及眼罩，氣氛緊張。警方最終揮動警棍及施放胡椒噴霧，至少兩名示威者受傷。
對峙過後，警方將部分示威者押進北區大會堂，其他示威者則將長傘投擲進內洩憤。有警員面部受傷流血。警方在新運路十字路口驅趕示威者，多次出動警棍及胡椒噴霧，有示威者及記者跌倒受傷，情況混亂。
光復上水遊行後爆發警民衝突，有示威者頭部受傷流血，滿地血迹。（王譯揚攝）
17:30 示威者被打中頭部流血 四警拒示委任證被圍困
另一邊廂，下午5時半，示威者開始在新運路以鐵馬及水馬等障礙物堵塞馬路，配備長盾的防暴警員到場戒備。同時，愈來愈多示威者聚集於馬路上，新運路與智昌路變成「戰場」，警員作驅趕。雙方分別以雨傘及警棍進攻，有示威者報稱被硬物擊中頭部受傷流血，地上則留有大量血迹，傷者需暫時坐於地上，接受救護人員協助止血，警方不斷施放胡椒噴霧驅趕示威者。
另一戰場是位於新運路近新運路花園一帶，約下午6點前，四名未有配戴委任證、但身穿黑色警察字樣背心和頭盔的警員，截查兩名青年，示威群眾不滿，要求對方出示委任證多次不果。示威者包圍四名警員，警員突圍期間揮舞警棍攻擊示威者，示威者則投擲雨傘雜物還擊，擾攘近10分鐘後，穿著防暴裝備的軍裝警員以警棍武力清場。
之後有一名無戴委任證的警員遺下疑似手槍的彈匣，裏面更有子彈。
除此之外，記者現場採訪發現，多名警員並無展示委任證，以往可以放委任證的背心外套位置，留空或放上白紙，涉嫌違反警察通例。
示威者拆毀藥房的招牌。（羅君豪攝）
19:00 示威者包圍藥房投雜物
警方在新運路及智昌路交界作出推進後，多名示威者及記者受傷，有人需要送院。其後，現場暫時平靜，至傍晚6時40分，有示威者繼續在新運路、智昌路交界以鐵馬、雜物設路障。警員則在北區大會堂及九巴石湖墟車廠戒備。
晚上7時後，戰場移至龍琛路，以藥房為主。雖然不少店舖全日停業，但有示威者發現龍琛路一間藥房仍營業，約40人前來指責店舖將貨物堆放在行人路是阻街，因而將店外的包裝廢物拋入店內。店舖其後收拾店外物品閉門，店外被示威者噴上「反送中」及「光復上水」字眼。而龍琛路及新豐路交界的新龍豐藥房的大閘被人以噴漆噴上字句，而閘外則被鐵馬圍封。藥房門外的「龍豐集團」招牌亦被示威者拆掉，店外閉路電視遭噴上黑漆。不過示威者並無砸壞店舖鐵閘和衝入店內。
一名示威者在天橋上被追捕時爬出欄杆，幸被人及時捉住。（梁鵬威攝）
20:00 警方清場 示威青年險跌落橋
到晚上8點前，示威者已經陸續散去，現場有示威者呼籲「不流血、不被捕、一齊走」。但在7點45分，警方宣布將清場，8點多開始列陣清場。防暴警察沿於新運路及新豐路推進，表示現場是非法集結，要求示威者離開。全副武裝的防暴警察在區內來回推進、又封鎖多個天橋往商場入口。
有不少示威者早於清場前已離開，但仍有零星人士留在現場，一名示威者在天橋上被追捕時爬出欄杆險墮橋，被數名警員和一位TVB無綫新聞攝影師捉住，最後被數人救回天橋。數名警員帶走該名男子，沿途不斷向他說「我哋頭先救你㗎」，「如果唔係你跌死咗啦」。
當時在事發現場附近的民主黨立法會議員尹兆堅，在青年安全後上前與警員理論，期間被一名督察用警棍打中額頭，額頭腫起，他強調會到北區醫院驗傷追究。他又指，是一名白衣警員追捕令男子幾近墮橋，批評「幾乎搞出人命」非常離譜。另一邊廂，
警方清場時，不斷以盾牌和警棍推向現場採訪的記者，在示威者不多的情況下，大批記者被警方從兩邊夾在天橋上，有電視台攝影師被警棍打中。到晚上10時，警方大致完成清場，整日最少有十名警員送院、14名男傷者送往北區醫院，多名記者受傷，包括《香港01》記者曾中胡椒噴霧，法新社記者被推跌臉部着地受傷。
政府發言人譴責暴力，但不少上水居民卻認為，警方來回推進、封橋擾民，斥指上水猶如戒嚴。