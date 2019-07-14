【光復上水・多圖多片】從遊行至爆發警民衝突　七小時全程重組

周六（13日）有市民自發發起「光復上水」，針對區內水貨問題。原本遊行在3時開始，下午4時40分結束。之後示威者和警方對峙，並演變成警民衝突，警方施放胡椒噴霧，又用多次向示威者揮動警棍。無論是示威者、警方還是傳媒，都有人受傷。

為何遊行過後會有衝突？重組周六遊行後示威經過，當時有示威者看見上水廣場的屈臣氏門外有水貨客，遂呼籲市民一同前往。現場記者採訪所見，有一名水貨客早前與示威者爭執，正被警方保護。示威者終由屈臣氏追到往上水廣場天橋，多次警員以警棍及胡椒噴霧驅散示威者，亦是衝突導火線。其後有便衣警員拒絕出示委任證，並與示威者推撞，都令現場緊張的氣氛進一步升級，再釀衝突。

示威者約在8點前開始自行散去，但警方在晚上約8點多開始清場，不斷用盾牌和警棍推進，在僅有少量示威者的情況下，呼喝在場採訪的記者離開，有電視台攝影師被警棍打中。直到晚上10時，警方大致完成清場。警方指示威者投擲鐵枝和不知名粉末，政府發言人譴責暴力。