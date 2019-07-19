【連儂牆】網傳東哥吹雞元朗上車收500　旅巴負責人：唔係我哋做

今(19日)凌晨2時左右，突然有最少六輛旅遊巴駛至大埔墟火車站旁，放下逾300名身穿白色上衣、戴上口罩的男女。他們走入大埔「連儂隧道」分工合作，撕走「連儂隧道」四個大字改成「壽終正寢」，在隧道兩旁放置大量花牌，令行人隧道化身成一個靈堂。 網上流傳對話截圖指「東哥吹大雞」，在元朗或上水乘旅遊巴到沙田清理海報，可以獲得500元酬金。記者到訪提供接戴的旅遊巴公司查詢，均異口同聲指「唔係我哋做」只是提供車輛，不會干預客人活動。

翻查運輸處車牌登記資料，那些接送白衣人的旅遊巴分別由不同人士或運輸公司持有，這些公司遍佈港九各區，包括土瓜灣、觀塘、藍田及跑馬地等。《香港01》記者根據車牌登記資料，逐家逐戶向市民或有關商戶求證，是否租借旅遊巴予人到大埔拆連儂隧道。

旅遊巴公司否認參與行動

位於土瓜灣的旅遊巴公司負責人林先生稱，不會回應有關政治事情，公司只是租車予他人「唔係我哋做，佢哋點做生意冇權干涉」，又指基於商業機密無法提供租車人資料予記者。而藍田的旅遊巴公司負責人指，接載白衣人到大埔的旅遊巴不是屬於其公司，而是另一間公司所擁有。惟記者再三確定，該車牌的確以藍田旅遊巴公司名義登記；在公司註冊處資料顯示，藍田的旅遊巴公司，與聲稱擁有該旅遊巴公司並無關係。

網傳500元一位清理海報 網上流傳一張與白衣人夜襲大埔有關的圖片，內容寫上「東哥吹大雞」徵人在大埔區做晚間清理海報及標語，有旅遊巴在元朗及上水區接送，每位酬金為500元，約需100人。有大埔網民看罷後笑言，為保障基層就業，將會「拆一貼十」。

白衣人操大陸鄉音

今日凌晨約2時45分，在南運路行人路邊，有一批約10多人、身穿白衣的男女被警方截停，他們以「大媽」、「大叔」為主，操大陸鄉音。據了解，被截停人士自稱為內地遊客，其中一名女子疑未能出示旅遊證件，被警方帶走，其他人徒步離開。