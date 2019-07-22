【元朗黑夜】柳俊江頭破血流　哽咽：應該幫香港市民嘅人去咗邊？

7.21遊行夜，西鐵元朗站一片腥風血戾，大批手持武器的白衫人衝入站內，無差別襲擊市民，前無綫電視新聞主播柳俊江亦被打至頭破血流，但警方卻姍姍來遲，直至傷者遍地才現身。柳俊江就醫後接受傳媒訪問，認為有人在血案中「好有默契」，哽咽稱：「香港人需要幫助嘅時候，點解係要我哋自己幫自己？應該幫香港市民嘅人去咗邊度？」並批評當局講「譴責」二字，已全無公信力可言。

柳俊江被打至頭破血流。（陳永武攝）

送院時血流披面的柳俊江，就醫後頭部包上繃帶，於醫院接受傳媒訪問。他透露抵達元朗站一刻情景，「見到警察上去，警察嚟巡一巡，咁樣‥‥（警察）就走咗喇‥‥」港鐵職員當時已開始落閘，他亦呼籲在場市民離去，大家亦準備離去，詎料大批白衣人卻突然衝入站內，「唔知點解，（白衣人）好似突然攞到一個共識咁，一齊拉開個閘就衝入嚟，向住Yoho Mall嗰邊方向跑，轉頭就見到有人俾佢哋（白衣人）捉住咗喺度打緊！」

柳俊江見狀，立即上前施援：「冇人幫到佢，十幾個人圍住一個人打！」但與此同時，已有大批手持鐵通、木棍的人向他們圍毆，他亦不能幸免。柳俊江哽咽稱：「點解條街可以有人拎住鐵通周圍走，而防暴警察喺附近但冇人理？咁有默契我想知道點解？香港人需要幫助嘅時候，點解係要我哋自己幫自己？應該幫香港市民嘅人去咗邊度？」

柳俊江認為，事件中有人「好似攞咗permit（許可證）咁」，而當局講「譴責」二字，亦已經是濫用及全無公信力，「我諗大家有眼睇。」他其後在facebook專頁向大家報平安，「去咗醫院，同大家報個平安。冇大礙，大家小心。」