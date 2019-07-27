何韻詩舉行元朗「流動簽名會」　事前向歌迷溫提注意事項

7月21日晚元朗西鐵站的市民遭到大批白衫人手持木棍、籐條、甚至鐵通等暴打，被白衫人無差別地攻擊，期間有市民多次打999報警，卻打不通又或是遭到cut線，即使成功通電報到警，但警察卻在接報逾半小時後才到場，令人質疑到底警察是否有盡到保護市民的職責？香港市民均對此感到痛心疾首，有市民更申請今日（27日）在元朗遊行，卻遭警方發出反對通知，但公眾仍計劃以不同方式前往元朗，表達他們反對暴力的想法。向來站在反《逃犯條例》一方的何韻詩，亦於她的Facebook表明自己會參與其中。

何韻詩同黃耀明一直站在反逃犯條例的一方。(何韻詩FB圖片)

她今早於FB出post提醒今日入元朗的人士要做足準備：「入元朗嘅朋友記得自己買定水、寶礦力、乾糧等，唔好諗住入去先買，據住元朗朋友稱，大部份鋪頭已經關門，其他仲開緊嘅一點都會陸續關門，各位自己準備定所需物資。」由於是次元朗遊行並沒有獲批不反對通知書，何韻詩昨日（26日）就於FB宣布她會舉行一個名為《有緣千里能相會見到就見並無約定流動簽名會》，並會在元朗現身讓大家追下星，見個面。

佢提醒今日入元朗的人士要做足準備。(何韻詩FB截圖)

她還給予了溫馨提示：「我諗住行完街回完憶見完面就走，各位乖仔乖女都要記得入夜就好出返去同屋企人食飯喇，唔係天黑搵唔到路返出嚟就唔好啦。」網民都好熱心地為她設計了多款宣傳海報。

網民為佢設計嘅簽名會海報。(何韻詩FB圖片)

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