【元朗遊行】示威者乘朗屏站特別車撤離　總經理到場：之後仲有車

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港鐵於朗屏站安排特別車，前往紅磡及屯門方向。（余睿菁攝）
鄭群興其後到場，用揚聲器通知乘客列車方向。（余睿菁攝）
網民發起光復元朗遊行，其間於元朗多處爆發警民衝突，警方多次施放催淚煙及胡椒噴霧。港鐵於晚上7時許指，應警方要求，西鐵線來回方向會安排特別列車在朗屏站接載乘客，前往紅磡及屯門方向，其他列車現時不停朗屏站。
大批示威者晚上陸續到朗屏站乘特別列車離開，其班次亦相當頻密，部分人自發在場協助秩序，包括指示其他離開人士車輛方向，高呼「中間大把位！去中間」、「呢架去紅磡呀！」當有人擋住車門讓其他人上車時，又有示威者指「後面仲有車嚟」。港鐵總經理（特別職務）鄭群興其後到場，用揚聲器通知乘客列車方向，其間有人詢問列車是否尾班車，鄭群興解釋隨後仍有列車服務。
鄭群興早前向港鐵總部抗議市民解釋元朗站襲擊事件，被示威人士質疑說謊。（資料圖片）
上周與示威者對話被指罵
上周日元朗發生無差別襲擊事件後，有市民到九龍灣港鐵總部抗議要求港鐵交代，解釋為何襲擊事件於月台發生時列車未有關上車門及繼續停於元朗站。港鐵總經理（特別職務）鄭群興當時指，事發當日元朗站內只有四名職員，可以做的很有限，而對於有指車長當時叫乘客離開，鄭解釋當時時序未有暴力事件於月台發生，當職員知道有暴力事件發生後，已叫車長盡快關門。惟解釋被示威者質疑說謊，要求公開當日閉路電視及通訊紀錄。