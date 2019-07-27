【元朗遊行】示威者乘朗屏站特別車撤離　總經理到場：之後仲有車

港鐵於朗屏站安排特別車，前往紅磡及屯門方向。（余睿菁攝）

鄭群興其後到場，用揚聲器通知乘客列車方向。（余睿菁攝）

網民發起光復元朗遊行，其間於元朗多處爆發警民衝突，警方多次施放催淚煙及胡椒噴霧。港鐵於晚上7時許指，應警方要求，西鐵線來回方向會安排特別列車在朗屏站接載乘客，前往紅磡及屯門方向，其他列車現時不停朗屏站。

大批示威者晚上陸續到朗屏站乘特別列車離開，其班次亦相當頻密，部分人自發在場協助秩序，包括指示其他離開人士車輛方向，高呼「中間大把位！去中間」、「呢架去紅磡呀！」當有人擋住車門讓其他人上車時，又有示威者指「後面仲有車嚟」。港鐵總經理（特別職務）鄭群興其後到場，用揚聲器通知乘客列車方向，其間有人詢問列車是否尾班車，鄭群興解釋隨後仍有列車服務。