【728集會】上環一帶爆衝突　澳門宣布暫停來往港澳碼頭航班

有團體今日(28日)發起「全城追究上環開槍大遊行」，但由於遊行被警方反對，僅准許於中環遮打花園舉行集會。不過集會開始不久，大批集會人士向金鐘、灣仔、中聯辦幾個方向前進，之後在中聯辦一帶，防暴警察更與示威者對峙，接近晚上7時，警方於西區警署外開槍及發射催淚彈。 澳門當局指，由於香港上環港澳碼頭暫不適合使用，外港及氹仔往來香港上環的航班暫停；噴射飛航以及金光飛航亦宣布，分別於晚上7時以及7時30分起，所有港澳碼頭的航班，將會臨時安排改泊尖沙咀中港城中國客運碼頭上落。

多名防暴警察於上環、西環一帶戒備。（張浩維攝）

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澳門海事及水務局於傍晚6時15分宣布，由於上環港澳碼頭暫不適合使用，外港及氹仔往來上環的航班暫停，最新的航班資訊請向船公司查詢。

噴射飛航晚上7時後 改用中港城中國客運碼頭上落

噴射飛航指，鑑於上環一帶的突發情況，由晚上7時後，所有港澳碼頭的航班將會臨時安排改泊尖沙咀中港城中國客運碼頭上落，最後一班由澳門往港澳碼頭的航班於傍晚6時開出。噴射飛航續指，持有今日港澳船票的旅客，可直接前往中港城碼頭登船，或保留船票，稍後往售票處辦理航期更改，或退票安排，如有查詢，可致電：

香港(Hong Kong)：+852 2859 3333

澳門(Macau)：+853 2855 5025

金光飛航：晚上7時30分起 改中港城碼頭上落

金光飛航亦稱，因應上環一帶集會活動，由晚上7時30分起，所有航班上落地點，由港澳碼頭改為中港城碼頭，首班受影響航班於6時30分由澳門開出，以及於7時30由尖沙咀開出。金光飛航續稱，如欲取消或更改船票，可致電 +852 2359 9990，或+853 2885 0595；或電郵至customer@cotaiwaterjet.com 與金光飛航聯繫；若有進一步消息將會在www.cotaiwaterjet.com公佈。