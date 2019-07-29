【728集會】至今49人被捕　余鎧均：示威者以「致命武器」襲警

昨日728集會，最終在港島西區一帶演變成警民衝突。今日（29日）凌晨2時，警察公共關係科高級警司余鎧均，在灣仔警察總部會晤傳媒。警方指事件至今共49人被捕，並予以最嚴厲譴責，批評他們行為愈演愈烈，激進示威者以「致命武器」襲擊警員及四圍縱火。對於有傳警方不准消防車及救護車前往現場救援，余鎧均稱完全收不到相關消息；她亦沒有正面回答，是否需要譴責警隊懷疑違反警察通例。

警方檢獲射擊用的弓箭，但余鎧均表示相關弓箭只是「執到」，並非看到有人使用。（梁祖饒攝）

● 有人掟磚及縱火 警予以最嚴厲譴責

余鎧均稱，49名被捕人士，分涉「未經批准的集結」及「藏有攻擊性武器」等。她指昨晚西營盤及上環一帶違法行為，一批激進示威者大規模破壞政府公物，四處縱火，並使用多種「致命武器」襲擊警察，暴力程度令人髮指，警方予以最嚴厲譴責。雖然警方已明確反對遊行申請，但部分集會人士於集會開始後半小時，走出馬路，向東、西分散，最後分別佔據西營盤、銅鑼灣一帶馬路，導致交通受阻；部分人在銅鑼灣破壞公物，製造路障，阻礙交通。

及至昨晚7時，聚集於西區警署對開的激進示威者，向警方投擲磚頭等雜物，警方以適當武力制止及驅散，並使用催淚煙，避免與示威者正面衝突。行動期間，有激進示威者在多處地方縱火，其中在德輔道中及摩利臣街交界，有人燃燒手推車上的紙皮雜物，並將起火的手推車推向警察；亦有人在皇后大道中燃點垃圾筒內的雜物。

余鎧均表示激進示威者以多種「致命武器」襲擊警察。（梁祖饒攝）

● 行為不顧後果 愈演愈烈

余續稱，激進示威者又向警員擲磚頭、玻璃樽、油漆彈、淋腐蝕性液體、用丫叉向警員射鋼珠，有人更於上環林士街，從高處將由路邊拆毀的路牌及重型雜物擲向警員，構成嚴重生命威脅，行為明顯具針對性及不顧後果。此外，警方亦檢獲射擊用的弓箭，均為致命武器，但余鎧均表示相關弓箭只是「執到」，並非看到有人使用。

余鎧均批評激進示威者行為愈演愈烈，由最初拆鐵欄、擲鐵枝、掟磚頭；到之後到處縱火、大肆破壞，社會是明確看到，相關行為已嚴重偏離和平表達訴求的原則。但被問及是否警方行為愈演愈烈，才導致示威者行為愈演愈烈，余一再強調是示威者愈演愈烈，因為現在已大肆破壞政府公物及縱火。

余鎧均表示激進示威者以多種「致命武器」襲擊警察。（梁祖饒攝）

● 疑「警棍鑲環」圖片 警方已一直跟進

至於行動中，警方發射催淚彈是否有失誤情況出現，余鎧均指警方使用武力有一套嚴格指引，處理遊行活動時，均忍讓及克制的態度，但警方使用武力時比較被動，不同地方使用催淚煙，需看示威者的武力程度，但在什麼地方使用相關武力，並非警方選擇。而每一次處理遊行申請時，均會評估風險，每一次遊行性質及地點均有不同，警方會因應性質地點情報決定。

對於網上流傳有警員譴責張建宗，亦有大批市民質疑警方「知法犯法」，是否亦有需要譴責警隊毫無紀律或違反警察通例，余鎧均未有正面回答，僅稱昨日行動已十分克制及忍讓，警方只是用適當武力控制現場，回復公共秩序。至於早前懷疑有警員手持「警棍鑲環」的圖片，她強調警隊購買及使用警棍均有嚴格指引，警方事後已一直跟進事件，但暫時未有該警員的資料。

而前日（27日）「光復元朗」事件中，警方催淚煙懷疑擊中老人院。余鎧均表示，昨晚在西區行動期間，已與附近老人院保持緊密聯繫，並透過社交媒體及新聞公布，呼籲居民留意情況及關好窗戶。她指，一旦使用催淚煙，必對附近居民構成影響，故行動前亦已與附近一帶大廈管理處、酒店及商戶加強聯繫，以便對方作出安排。