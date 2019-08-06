【荃灣黑夜】香港01攝影記者採訪遇襲　遭白衣男子扯衫打頭

昨日（5日）七區集會演變成嚴重衝突，其中荃灣區入夜後，兩度發現有可疑人物手持鐵通及木棍聚集，並追打黑衣示威者。《香港01》一名攝影記者在沙咀道及眾安街交界採訪時，遭該批施襲者阻擋去路，其中一人更扯記者衣領，以及毆打他的頭部及手。

一批為數約20人的持武器者向黑衣人施襲後，進入二坡坊，他們分別身穿白衣、黑衣及灰衣，部分人手持木棍。 （余俊亮攝）

晚上10時許，約百名身穿黑衣的示威者在荃灣區商討去留，並在大河道、福來邨及荃新天地一帶游走。近11時，示威者走至二坡坊附近，《香港01》攝影記者余俊亮表示，有女示威者向他們指，看見有可疑人士拿著鐵通，其中十多名示威者聞訊立即上前察看，他亦尾隨該批示威者。

身穿白衣 遭施襲者誤認是「自己人」才獲放行

突然，有示威者大叫「走」，呼籲在場人士離開，部分人聞訊跑離現場，記者則繼續跟隨留下的示威者察看。這時一批男子在眾安街衝出來，並追打在場的示威者，記者拍下該施襲場面。施襲者與黑衣示威者在沙咀道及眾安街交界混戰，施襲者其後進入二坡坊，記者立即拍下為數約20人的施襲者背影，他們分別身穿白色、黑色及灰色上衣，部分人手持木棍及鐵通。由於施襲事件事出突然，記者有感人身安全受到嚴重威脅，亦無法追及涉事人士，便跑到眾安街一間便利店附近暫避。此時，有五至六名施襲者的同黨出現阻擋其去路，部分人戴上口罩，其中一人更扯著記者的衣領，記者立即表明身分，惟仍被對方以手毆打頭部及手，記者不斷以手抵擋襲擊及向後退，並欲轉身向沙咀道方向跑去，這時該男子仍扯著記者的袋不放，記者再次表明身分，突然，一名白衣男子竟向施襲者指，身穿白衣的記者是「自己人」，並著他放手，記者才能離開現場，並跑往沙咀道方向，繼續採訪工作。