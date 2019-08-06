【警方記者會】北角襲擊警4小時始到場　稱警署被圍未能即時派員

市民昨日（5日）發起罷工七區集會，其中在金鐘的集會引發佔路，先後於銅鑼灣及北角大批示威者聚集。晚上於英皇道大批手持藤條、木棍的大漢衝出，雙方激戰。警方指當晚7時接報，但暴力示威者包圍北角分區警署，同事希望出閘處理受到攻擊，未能適時調派人手處理，晚上11時後重組防暴隊到北角驅散。

昨晚大批手持木棍等武器的男子於北角進行襲擊。（網上圖片）

北角7時發生襲擊事件 警11時方到場

昨日（8月5日）網民發起三罷行動，全港多區出現示威活動，警方於今日下午4時舉行記者會，由警察公共關係科總警司謝振中及警察公共關係科高級警司江永祥交代詳情。被問及有關北角昨晚出現與元朗黑夜相似的「白衣人」襲擊事件，江永祥指於昨晚7時許接報北角發生相似打鬥事件，警方收到緊急求助個案，惟有大批人士稱為暴力示威者包圍北角分區警署，同事準備出閘處理受到攻擊，未能適時調派人手處理，晚上11時後重組防暴隊到北角驅散。

未能提供拘捕數字

另外於荃灣方面，江永祥指，警方於晚上11時許接獲緊急求助個案，指有兩幫人疑打鬥，於約零時收到另一個相似報案，警方於首個報案15分鐘內已派員到場進行掃蕩，現場回復秩序；另外第二個案警方亦於15分鐘內已派員到場。但江永祥指暫時未能提供北角及荃灣晚上有否拘捕人士及有關數字。

江永祥指港九新界下午起發生很多暴力事件，同事被分派不同區分處理，另外北角當區警署被包圍及嚴重攻擊，雖然未能派即時處理人員，但已調配防暴警員到場。另外江永祥指21間警署服務受阻，非不想派員「行Beat」，江永祥指「大家要公道啲睇」，每日派出處理暴力事件人數不少，難免影響緊急服務。