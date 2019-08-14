【機場集會】即日實施禁制令　旅客：各有訴求，希望大家平靜落嚟

市民連日到機場集會，至昨日爆發衝突，機場管理局今（14日）早宣佈，高等法院已向其發出臨時禁制令，禁止任何人在機場內非法阻礙或干擾機場運作，包括禁止示威者進入離境大堂及禁區等位置，但仍容許市民在和平合法方式下，在示威區內進行示威或集會。有市民對禁制令表示支持，惟認為只是短期之內「無方法中的方法」，認為表明「生於斯，長於斯」的政府，應該回應市民訴求；有內地來港工作的人士則認為，禁制令有緩和作用，「讓大家可以靜一靜，之後再（表達）訴求。」

機管局今早獲頒禁制令

由週六開始的五日機場集會期間，航空交通一度癱瘓，多班航班需要取消或延期。機管局由昨日（13日）早上6時起實施航班重新編配，今早公佈的禁制令中，指定示威區只限於入境大堂的兩個區域，除非是真正的旅客，或是以及獲得機管局和機場保安公司許可的人士，示威者禁止進入離境大堂的部份位置。機管局亦禁制示威人士在機場內遊蕩，以及在機場或附近範圍阻礙行車和行人通道，而且禁止人士作出妨礙局方和機場保安公司的職員執行上述職務。

市民莫先生表示，禁制令為「無方法之中的方法」。（黃偉民攝）

市民旅客支持禁制令 惟認為是權宜之計

今早仍有數十示威者遺留在接機大堂表達訴求。本來乘搭今午航班前往清萊的市民莫先生指，現時所搭班機延誤一個多小時，影響不大，但仍有「不明朗因素」，期望可如期起飛。禁制令是「暫時無方法之中嘅方法，畀大家冷靜落嚟。」，但亦表示禁制令只是短期內有效的方法，「但唔係成日維持落去，希望一次過掃清（問題）」，呼籲「生於斯，長於斯」的政府回應訴求。面對昨日事件牽涉暴力行為，他則表示市民「各有各訴求，希望大家平靜落嚟！」

內地來港工作的張先生則表示，原本班機於今午起飛到台灣，但現時班機已取消，正嘗試搜尋機票。他表示，一直知悉香港有示威行動，「相信和平示威是香港人權利」，但認為最好不要阻礙其他人出入境的自由；張先生續指，知道昨日有環球時報記者被懷疑是臥底後受暴力對待，認為現時示威活動開始激進，禁制令有緩和作用，「讓大家可以靜一靜」，在未來8月18日的遊行可再和平表達訴求。

機管局最新航空資訊指，香港國際機場今日（8月14日）將實施航班重新編配，航班升降將會受到影響。旅客在出發前往機場前，應透過機場網頁或「我的航班」流動應用程式，了解最新航班情況，亦留意航空公司有關航班的最新消息，並在確認航班後才出發前往機場。