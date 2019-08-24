【連儂牆】中年漢元朗站打人被按地制服　「我就係跟共產黨嘅！」

反修訂《逃犯條例》所引起的民間運動，無論連儂牆以至昨日「823香港之路」，均遍及全港九新界，但同時衝突不斷。昨日（23日）深夜，元朗西鐵站連儂牆有一名自稱「跟共產黨」的中年漢，疑因政見不合，與數名青年爆發口角，雙方將戰火延至車站大堂閘口，期間中年漢素諸武力，最後被眾人按地制服。警方表示，事件中三名男子需要送院。

●「我就係跟共產黨嘅！」

由讀者提供的片段可見，數名男子離開車站下方的連儂牆後，乘搭扶手電梯直上大堂，期間雙方一直口角。當抵達大堂後，身形略肥的中年漢稱：「我冇咩邊度，我就係跟共產黨嘅！」語畢即兩度以叉頸式，推開一名灰衫青年，動手後欲離開之際，其他人立即喝止：「錄晒（片）㗎喇！唔好走！」該中年漢則表示：「打我吖！」有人見狀隨即詢問是否需要報警，其他人立即回覆「要！」

●「唔斬你就烏龜嚟！」

該名中年漢其後繼續步向閘口，尾隨的灰衫青年稱：「我日日喺度嘅，過嚟斬我吖！」中年漢反駁：「唔斬你就烏龜嚟！」當抵達閘口時，他一度出手推開另一名口罩青年，該青年亦出手還擊，中年漢見狀，即使已嘟八達通，仍折返動手打向該青年，對方亦「起飛腳」反擊，其他人上前制止時，中年漢仍激動亂手揮打，雙方於閘機前混亂推撞，有出閘搭客亦驚慌走避。

涉事中年漢被在場人士按地制服。（讀者提供影片截圖）

● 箍頸施襲 被按地制服

該中年漢怒氣未止，再衝向口罩青年，施以箍頸及毆打，數名男子見狀合力將其按於地上制服，其他人亦表示已經報警，「唔好俾佢走，我見住佢（中年漢）打人嘅！」眾人輪流按着中年漢的上半身，並強調不要按頭，以防他頭頸受傷。

事後灰衫青年指已經拍片作證，該中年漢不甘表示：「好，你而家咁講，冇咩講。」有人隨即罵他「郁手先你而家喺度，共產黨大X晒呀？呢度香港嚟㗎，有法治㗎！」片末相信警方致電在場一名報案人，雙方在電話初步交代事發經過。

警方表示，案發於昨（23日）深夜11時24分，據報元朗西鐵站有人打鬥，三名男子被送往博愛醫院治理，暫未有事件詳情。