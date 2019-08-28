【潑糞刑毀】一個月兩宗！梁錦威議員辦事處　再遭狂徒抹屎堆廚餘

一個月內兩度刑毀！今日（28日）早上，葵青區議員梁錦威的辦事處，大門及外牆再發現被人抹屎，職員立即報警。梁錦威區議員表示，今早七時許接獲保安通知，辦事處大門及門鎖位置有屎，門口又擺放一批祭品包點。根據閉路電視片段可見，事發在今日凌晨二時許，一名女子身穿深色衫、揹上大袋到場犯案，整個過程約數分鐘，之後逃去。梁錦威估計女疑犯與今月初的刑毀案有關，不排除她是「熟手」慣犯。至於附近的黃潤達議員辦事處，則被人撕走門外紙張，包括連儂牆便條。

根據閉路電視片段可見，事發在今日凌晨二時許，一名女子身穿深色衫、揹上大袋的女子到場犯案，整個過程約數分鐘，之後逃去。（閉路電視影片截圖）

葵青區議員梁錦威表示，近月其位於葵涌邨曉葵樓地下的辦事處，多次被人惡意破壞，包括將屎抹在大門、將廚飾堆放在辦事處窗邊及塞鎖匙洞等等。（鄧詠中攝） 狂徒破壞邨內11條橫額 至早上，有職員到場清理及換門鎖。今次更有人破壞邨內11條橫額，包括寫上「中國人good good」等字句及鎅爛。黃潤達議員辦事處外的紙張，被人寫上簡體字句，包括泛民、孩子當暴徒及政黨等。葵青區議員梁錦威表示，近月其位於葵涌邨曉葵樓地下的辦事處，多次被人惡意破壞，包括將屎抹在大門、將廚飾堆放在辦事處窗邊及塞鎖匙洞等等。 梁錦威：疑犯為一般街坊裝扮 「今次唔係第一次，已經係今個月以來第四次（遭人刑毀）！」梁錦威指出，今次大門的門鎖被破壞。「自從第一次事件後，我哋都加裝咗閉路電視，都發現係如樣的人去做，似乎（疑犯）為一名中年女子。」梁稱，疑犯的作案時間不定，主要是深夜或凌晨時間，疑犯為一般街坊的裝扮。

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警方：案件列刑事毀壞 暫未有人被捕

警方表示，葵涌邨曉葵樓一辦公室的大門及信箱有污漬。警員接報到場，經初步調查，案件列刑事毀壞，交由葵青警區刑事調查隊第六隊跟進，暫未有人被捕。警方正追緝一名年約30歲至40歲中國籍女子，中等身材，蓄短髮，案發時身穿藍色上衣及藍色褲。

一個月兩宗同類案 CCTV揭一女子犯案

連同今次事件，葵青區議員梁錦威及黃潤達的辦事處，一個月內四度遭刑毀，包括兩次潑糞及兩次撕紙。而對上一次潑糞刑毀事件為今月8日，當時辦事處多次遭人破壞，包括潑糞、有人於門外灑上利是及花生等。事後梁錦威翻查閉路電視紀錄，發現一名女子在上址犯案，不排除她與近期的刑毀案件有關。

黃潤達議員辦事處 曾三度遭潑糞

翻查資料，葵青區民主派區議員黃潤達，位於曉葵樓地下的辦事處亦曾三度遭潑糞；最新一宗為今年8月4日，門口門柄及地上遺下疑糞便，門口又被起「祭壇」，案件交由警方處理及列作「刑事毀壞」，黃潤達當時回覆《香港01》表示，曾透過閉路電視畫面發現一名中年女性疑犯。