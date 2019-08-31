【8.31遊行】示威者尖沙咀堵路　警施催淚彈稱「布袋彈對準你哋」

8.31網民自發遊行期間，示威者佔據夏愨道，於立法會及政府總部外爆發衝突，投擲燃燒彈，警方指有警員被示威者投擲的腐蝕性液體濺傷，防暴連施催淚彈驅散，又出動水炮車射水清場。入夜後示威者退至灣仔軒尼詩道設置路障並縱火，部分人其後於銅鑼灣乘港鐵聲稱前往尖沙咀，堵塞彌敦道將垃圾桶搬出馬路作路障，又拆走路牌，尖沙咀警署有警員開咪勸喻警署前市民離開。示威者再到梳士巴厘道及山林道等設路障，警方施放多枚催淚彈驅趕。 近9時半防暴警察開始沿彌敦道推進。堪富利士道有示威者投擲燃燒彈，附近有店舖被波及角落著火，一批防暴快速推進加拿芬道後停下。另一邊警方將防線推進至梳士巴利道停下，指彌敦道即將通車。

灣仔軒尼詩道有示威者縱火，火勢達五層高，濃煙沖天。（余睿菁攝）

示威者乘地鐵到尖沙咀。（黃文軒攝）

灣仔軒尼詩道縱火後轉場

晚上7時許，示威者於灣仔軒尼詩道設置路障，示威者拆走修頓球場的看台大型座位並推往路障位置點火，火勢猛烈，一度燒至近五層樓高，更冒出大量黑煙，亦至少兩度傳出爆炸聲。有示威者解釋，放火是要設置路障，雖然現時未有警察，但放火可以阻止警察推進防線。消防員到場後有示威者堵路拒讓消防車進入，約10分鐘後有示威者稱轉場，消防終成功開路。

示威者彌敦道堵路 警署開咪籲離去

近晚上8時，有退至銅鑼灣的示威者聲稱前往尖沙咀，進入港鐵站後，有示威者將站內大堂的閉路電視電線剪爛。至8時許於尖沙咀警署，有零星市民舉起開啟閃光燈的手機，並高呼「光復香港，時代革命」、「香港人加油」等口號，約數分鐘後散去。其後近8時40分有乘地鐵的示威者到達尖沙咀，街頭再有大批黑衣人士聚集，堵塞彌敦道及加連威老道交界，有人將垃圾桶搬出馬路作路障，尖沙咀警署有警員開咪勸喻警署前市民離開，指現時有黑衣人士於海防道一帶堵路，彌敦道現時未見有巴士服務。

至晚上9時，大批示威者沿彌敦道往海傍方向前進，佔領梳士巴厘道，有示威者又於警署對開山林道開始設路障，近9時15分尖沙咀警署對開警方施放多枚催淚彈，示威者現退回金巴利道交界。警方開咪警告示威者勿用雷射槍射向警方，更揚言「啲布袋彈對準你哋」。近9時半防暴警察開始沿彌敦道推進，至近海防道對開停下，速龍小隊亦到場，防暴警手持可發射催淚彈及海綿彈的發射器，及可發射橡膠子彈及布袋彈的長槍。有警員及速龍小隊進入堪富利士道，推進至近加拿芬道交界位置，現場行人路有不少市民在場。

警方Facebook專頁指，晚上約9時有示威者堵塞尖沙咀彌敦道近柏麗大道行車線，造成交通嚴重阻塞，尖沙咀警署報案室暫停服務。警方警告示威者立刻停止違法行為及盡快離開，提醒駕駛人士避免前往該區，留意最新交通情況。