【8.31遊行】速龍斥記者「黑記」「作故仔」　強光照記者

8.31民陣遊行被警方反對取消，網民自發遊行演變激烈警民衝突，入夜後於其中一個示威者佔路抗議的地點銅鑼灣，有示威者於SOGO商場外投擲汽油彈，防暴警發射催淚彈驅散，其後於記利佐治街及告士打道維園對開多人被制服。 多名身上無明顯展示警員編號的速龍小隊警員制服一人期間，被在場記者質疑用手推開一名人士，警員回應指「我懷疑佢搶犯，得唔得呀！你咪繼續作故仔啦！你哋全部都作故仔啦」，又稱記者為「黑記」，「你哋最鐘意批鬥啦記者！」

警員於銅鑼灣制服多名示威者。（香港01記者攝）

速龍小隊警員被記者質疑用手推開人，該警員回應「我懷疑佢搶犯，得唔得呀！你咪繼續作故仔啦！」（香港01記者攝）

被質疑用手推人 速龍反指記者「你哋全部都作故仔啦」

晚上近9時，多名速龍小隊警員於記利佐治街及告士打道維園對開制服多人，制服一名男示威者期間，現場一名記者稱當時有人高舉雙手，被警員一手推開，一名速龍小隊警員站於記者面前，表示「你繼續吖，我可以企喺度嘛，你都可以企喺度」。記者指當時該名警員推開一名人士，警員稱「佢阻住我哋做嘢，佢想問佢（被制服男子）攞料，想搶犯，我懷疑佢搶犯，得唔得呀！你咪繼續作故仔啦！你哋全部都作故仔啦」。

稱報章報導偏頗 「你班黑記」

有在場記者反問「有咩報道係作故仔」，警員續稱「篇篇都係囉！」他又點名稱一間報章報導偏頗，「你班黑記，你幾時報過事實㗎？全部都係報立場」，警員又指「你哋最鐘意批鬥啦記者！報事實你又打人哋，你班暴徒，圍採訪車係咪暴徒圍呀，定你哋叫㗎？黑記就黑記啦！」旁邊一名速龍小隊警員其後轉過頭，將頭盔上閃爍強光的電筒照向記者，有記者表示「你可唔可以熄咗支燈」，該警員回應「你可以企埋一邊下嘛？我宜家喺呢邊，你可以企埋一邊」。