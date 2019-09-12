【警方記者會】太子站衝突　警認有向救護說所見範圍無傷者

警方下午4時舉行記者會，由警察公共關係科總警司謝振中、警察公共關係科高級警司（媒體聯絡及傳訊）江永祥、有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華、行動部警司方志堅及中區警區署理助理指揮官（行動）郭進傑交代詳情。 有網民發起9月14日舉辦天水圍「親子遊行」，主辦人於昨（11日）傍晚收到警方發出反對通知書，內容以安全為理由反對當日所舉行的親子遊行，發起人指會進行上訴。 民陣原定計劃在周日下午2時半在銅鑼灣東角道集合，遊行至中環遮打道行人專用區，今收到警方就遊行及集會發出反對通知書。警方於反對通知書表示， 6月舉辦的集會及遊行期間及結束後，附近地點會有示威者作出暴力行為，同時以鐵通等武器大規模破壞公物、破壞社會安寧。民陣已遊行提出上訴。

【17:16】至於為何前線警員未清楚情況，就拒絕讓救護員進內，謝表示有關同事是其中一名凌晨15分負責封鎖線的同事，當時月台已有救護代表及消防人員進行評估及初步救援工作，「緊隨是一個溝通過程」，經了解後警方已隨即安排救護進內，「溝通出現的情況」與「刻意阻撓救援」是兩碼子的事情，只能確認有同事說過「拒絕救護入內」，但不能同意說過就等如阻礙救援。

方志堅表示，警方日常巡邏曾使用警棍，警方可清晰匯報及記錄，再向督導人員匯報，但於是大型活動中，涉及同事實在太多，或混亂場面時，「逐下計算」未必切實可行。而大埔案件中，被捕男生有投訴警察個案，同事究竟過程中使用多少武力、如何用，警員需要在調查過程中匯報，監管是健全。

【17:06】對於昨晚淘大商場合唱活動，一名男子與在場人士發生爭執被打傷，江永祥指昨晚7時，有人士於淘大商場內進行活動，一名男子途經商場，有示威者指男子用手機拍攝過程，雙方發生爭執及發生推撞，傷者被揮拳打面，眼口受傷，傷者其後報案，秀茂坪警區刑事調查隊正進行調查，案件列作襲擊導致身體傷害調查，初步有三名在逃男子。

【17:00】另外就警方需要就使用警棍作紀錄，警方於「踏浪者行動」中有否有關警棍使用次數的數字，行動部警司方志堅指，警方於使用武力有嚴格訓練及指引，亦要求作紀錄及督導人員進行監管，非「無王管」及「用咗就算」。但方志堅指於近3個月行動中要逐次統計未必切實可行，因行動中到過不同地方、歷時之久、暴力程度之高及頻繁，對警方是很大挑戰。方指例如一次推進行動，有機會可歷時一個多至兩小時，警員或會間斷地多次使用警棍，如要逐次統計有困難。方指於2014年佔中行動其間，警方向立法會提交的使用警棍次數是以宗數作統計，即行動中有多少次事件有用警棍或胡椒噴劑，強調非「無王管」，如後續有案件需要調查、法庭審訊需作證，或投訴個案出現，同事需要就當時武力及判斷解釋。

【16:54】再有記者追問831當晚不只一次有警員聲稱站內無傷者，謝振中指其他個別情況他無法知道警員說過或做過甚麼，當刻情況混亂、太子站關閉及附近一帶有暴徒進行暴力行為，現時紀錄找到一個同事有作紀錄向救護員說過一句這樣的說話，「佢唔係講完果句就趕咗人走，係一個溝通過程，同事有再了解站內原來有傷者，指同事當時範圍內作溝通及了解情況，可理解同事工作，「睇唔到溝通過程有刻意阻撓」。

另外有關有報道指9月7日大埔墟站一名被警員用警棍打至頭破血流的男學生入院後，其一名校友指男學生因左手被上手扣而要用骨折右手進食，警員又不准其家人餵食，謝振中指該名男子因非法集結被捕後留醫那打素醫院，警員於病床邊看守，右手傷所以左手被鎖手扣，是一般被捕人士羈留醫院的慣常做法。謝又指醫院內保安工作是警員工作之一，警方有情況下會為被捕人解手扣，包括去廁所等，而據警員紀錄該名事主食飯時其家人在場，並有與警員溝通，警員曾有講過可解開手扣，但家人溝通過後決定由自己餵食，因此不認同校友指警方不准家人餵食。

【16:52】就831事件，消防確認警方曾多過一次稱無傷者，謝振中表示當日凌晨12時30分，救護及消防允許進入月台，其中一名救護員要求另一名救護員協助，謝表示當他們到達時，已安排醫護進入，消防處亦有派人到月台處理，其後一名同事設立封鎖線，並明確告訴救護員站內見不到傷者，但認為只是「溝通」，部分警員可能不清楚整體站內情況，與月台同事溝通後，12時30分有讓救護進入。

有警員向記者施放胡椒噴劑，謝表示警方日常工作絕對不會針對記者，相信警員對記者不會有不好的意圖，但就之前所說，有很多示威者襲擊警方，警方只是制止有關行為。謝振中表示，自己作為警察公共關係科高級警司，尊重記者及新聞自由，當尊重記者工作時，希望記者亦尊重警方工作，警方會協助傳媒採訪工作，但亦希望傳媒理解傳媒聯絡隊人數有限，不能派太多人到現場。警方正研究平台與前線傳媒工作者有更多溝通，希望有更多措施能協助記者採訪。

【16:36】網上流傳片段有警員揮耍警棍，江表示有關片段於2018年2月拍攝，有關警員是負責駐守槍房，同時確認影片與最近警方發放伸縮警棍予休班警無關，江承認拍攝有關行為不理想，有關警區已就事件進行調查，亦會調查有否人需要為事件負責。江強調，無論一名警員是否正在當值，警方需認真看待裝備及武器，警方只會於工作時使用有關裝備，警員需要合理解釋為何使用有關武器，警員亦需為個人行為負責。

【16:32】對於有立法會議員早前指，於831太子站衝突當晚有救護員引述，有警員向救護員指當時太子站並無傷者，謝振中指當時太子站外一帶有大量暴徒進行堵路、掘磚等行為，有救護員要落到太子站月台了解，當晚11時半一名先鋒救援人員先落到月台評估情況，亦有大量消防員到達現場，其後要求增援，增援於零時15分到達太子，約20分時見到警方一名同事，同事當時負責設立一條封鎖線，同事有與救護員講過他所見的範圍中見不到傷者。謝振中指大家「不能睇一句說話」，過程警員有與救護員溝通，亦有嘗試理解其他位置以外有否傷者，混亂情況下個別警員對自己工作理解及真實情況有出入，警員有用時間與救護員溝通，於零時30分救護員成功到達月台，謝又指見不到同事有任何原因刻意阻礙救援。

【16:24 】被問到近日網上流傳一名身穿警察制服男子耍懷疑警棍物體的片段，江永祥指警方關注片段，經了解後片段為2018年2月某警署駐守槍房同事拍攝，與最近警方向休班警員發派警棍無關係，但江指片段中警員舉措不理想，相關警區正了解事件及跟進責任，重申警方對當值及休班指處理裝備都需認真處理，只可用於工作用途，同事需有合理解釋及對行為負責。

【16:22】就星期日港島區遊行，中區警區署理助理指揮官（行動）郭進傑表示，經過警方評估，基於公共安全、公共秩序，警方已於今日發出反對遊行通知書。郭表示，過去三個月大部分時間，原本和平、理性的遊行集會，輕易遭暴力示威者騎劫，而且短時間內演變成暴力衝突，示威者會用鋼珠、磚頭襲擊警方，武力升級包括大規模使用汽油彈、氣槍、削尖鐵枝等攻擊警方，亦嚴重威脅在場人士生命安全。在過去數星期，亦不難發現示威者大規模破壞公物，肆意堵路、破壞交通指示燈，近期亦有人刻意針對地鐵站破壞，影響其他人正常生活，亦有無辜市民受到波及，若有人與示威者持不同意見，便遭毒打及禁錮，由此可見示威者融入和平示威者中，利用他們作擋箭牌做非法行為。社會有聲音定9月13日為社會回應訴求死線，表明死線過後可能會將 行動升級，有見主辦單位呼籲周日激進示威者及和平示威者一起出席集會，向政府施壓，警方有理由相信激進示威者會借周日的活動作出暴力行為。郭指，主辦單位已提出上訴，上訴將於明日下午進行。

【16:09】警察公共關係科高級警司（媒體聯絡及傳訊）江永祥表示 ，前日至昨日有兩男子被拘捕，年齡分別22及29歲，涉嫌「停牌期間駕駛」、「藏有工具可作非法用途」、「刑事毀壞」等。一名31歲男子涉嫌於6月10日於金鐘襲擊警員，今日於東區法院提堂。另外，有兩名分別56歲及58歲於8月7日清晨在彩虹地鐵站C出口附近，因意見不同發生推撞，兩人涉嫌「在公眾地方打鬥」被拘捕，案件亦已於今日提堂。

【16:08】警察公共關係科總警司謝振中表示，有關於昨日警方暫停舉行記者會，收到多人相繼致電詢問，謝指過去五周警方於周一至五都有舉行記者會，交代當日過去24小時發生重要事件或未來公眾活動，及讓傳媒可作提問及由警方回應，另外警方有透過不同渠道發放訊息，未來會按需要繼續舉行4時記者會，指警方暫時並無意短時間內取消記者會。

而警方於9月10日設立10條反暴力報料熱線，謝指過去數日社會大眾對此表示歡迎及支持。謝又稱上周末大型公眾活動中有激進示威者騎劫和平示威活動，堵路、縱火及破壞公眾設施。另外過去數日有部分市民自發舉行活動於不同社區表達訴求，整體尚算和平，警方不會鬆懈及會密切留意情況，但指部分活動有不同政見市民屢有發生衝突，有人搶走其他市民電話、發生肢體衝突甚至欺凌其小朋友，警方譴責事件不能接受。