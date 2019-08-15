【警方記者會】警方解釋8.13拔槍警員　撞倒女子並失去平衡

警方今日（15日）下午4時再舉行記者會，就早前香港國際機場發生的示威，警察公共關係科總警司謝振中稱警方就8月13日機場發生的暴力事件調查，就機管局昨日已發出禁令，他稱昨日（14日）仍有100多名示威者示威，至今早自行離去。他提到非法、有意圖阻礙機場運作，會違反法庭發出的禁制令，或被控藐視法庭。 一名警員在13日晚機場驅趕示威者的行動中，獨自在一號客運大樓，疑似拘捕一名女子，網上更有指該名警察企圖藉機非禮該名女子。警察公共關係科高級警司江永祥全面否認指控，他解釋同事是撞倒該名女子，自己亦失去平衡，強調沒有攻擊意圖。

警方在記者會上，澄清多項示威人士的質疑。（盧翊銘攝）

↓↓8.13機場連場衝突↓↓

+ 8 + 7 + 6

警察公共關係科總警司謝振中、深水埗警區指揮官何啟軒、有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華、警察公共關係科高級警司（媒體聯絡及傳訊）江永祥，以及機場警區署理指揮官劉榮基今日舉行例行記者會會見傳媒。傳媒繼續追問多項公眾關注的提問，包括昨晚（14日）深水埗、天水圍有市民「燒街衣」，警向內街發射催淚彈驅散、尖沙咀有少女懷疑遭布袋彈「打爆眼」等問題。

江永祥表示，近日有不少對警方作出的不實指控，警方對此表示無奈。（盧翊銘攝）

高級警司：警員感生命受威脅才拔槍

高級警司（媒體聯絡及傳訊）江永祥表示，近日有不少對警方作出的不實指控，警方對此表示無奈。就有警員被指在8月13日於機場拘捕行動期間，借機非禮一名倒地女子，他澄清有警員當晚執勤期間，遭示威者拳打腳踢，其後被搶去警棍。警方在記者會上播放網上片段，指該警員在進入機場範圍，是為處理較早前曾攻擊警方防線的示威者，惟過程中撞到一名女子令她跌倒，該名警員亦失去平衡。

「該名同事過程中撞到該名女士，當時女士跌低，同事亦失平衡。大家清楚見到，該名警員把手上警棍從右手轉到弱手（左手），並嘗試扶起該名女士」，強調「明顯冇攻擊女士嘅意圖」。他又提到，同一時間有大量「暴力示威者」靠近該警員，令該名警員感生命受威脅，別無他法情況下，只好拔槍戒備，保護自己。

+ 16 + 15 + 14

警方：機場並非示威場地

江永祥補充，今日有兩名年齡分別為27及28歲的男子，涉嫌早前在機場以暴力方式，阻礙警務人員進入機場，拯救一名被襲擊和被禁錮的人士，今日早上被控上法庭，於沙田裁判法院提堂。

謝振中重申，機場是香港一個極重要，對外聯繫的運輸設施，並非示威場地。機管局已取得臨時禁制令，在昨日下午2時已施行出入管制。惟昨日仍然有百多名示威者罔顧禁制令，在機場範圍示威，直至今早各自自行散去。警方重申，任何人作出暴力行為，影響機場或機場內人士的安全，最高刑罰為終身監禁。他又指，若任何人違反法庭禁制令，將會構成藐視法庭罪，呼籲示威者切勿以身試法。

謝振中表示，警方已積極聯絡和配合機管局、以及機場保安公司，在不同出入管制站設置水馬，並加派人手協助維持機場秩序。（盧翊銘攝）

謝振中透露，警方已積極聯絡和配合機管局、以及機場保安公司，在不同出入管制站設置水馬，並加派人手協助維持機場秩序。他續指，警方正積極跟進周二（13日）晚上，有人禁錮以及毆打旅客的事件。而機場運作現已回復暢順，安全秩序亦已得到回復。

劉榮基指機場有3部曲，應乎機場發生的事件，包括先由機管局職員以第一身的身份處理，若需要更多資源，將會尋求機場保安公司協助處理，再有需要則會要求警員協助。