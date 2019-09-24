【鄺俊宇遇襲】立法會議員鄺俊宇遇襲　遭三兇徒拳打腳踢受傷送院

周二（24日）早上立法會議員鄺俊宇遇襲，他於天水圍天業街3號對開社區中心的遇襲，其間被三名可疑人士拳打腳踢，鄺俊宇手踭、頸部及鼻子受傷，戴上頸箍、由擔架床赴送天水圍醫院治理。立法會議員林卓廷指，今日早上約十時，立法會議員鄺俊宇於天水圍健康院中心對開取車時，被三名可疑男子襲擊，其中一人手找攝錄機，其間有人踢向鄺俊宇後頸。鄺俊宇曾與林卓廷通電話指，事發時有人圍毆他，但是見不到兇器。民主黨表示，對於襲取事件表示憤怒及強調譴責。

早上立法會議員鄺俊宇遇襲，他於天水圍天業街3號對開社區中心的遇襲，其間被三名可疑人士拳打腳踢，鄺俊宇手踭、頸部及鼻子受傷，戴上頸箍、由擔架床赴送天水圍醫院治理。（香港01記者攝）

鄺俊宇天水圍遇襲 遭三兇徒拳打腳踢

周二（24日）早上十時許，立法會議員鄺俊宇遇襲，事發時，鄺俊宇於天水圍天業街3號對開社區中心的遇襲，他由助理陪同送院。至於鄺戴上頸箍、由擔架床送院治理，他手踭、頸部及鼻子受傷，赴送天水圍醫院治理。鄺俊宇家人事後亦到醫院了解。今日早上約10時，鄺俊宇facebook個人專頁表示遇襲受傷「鄺俊宇送院時暫清醒，惟頸椎受重擊，現剛到達醫院。」

林卓廷：突然被三名人士拳打腳踢

立法會議員林卓廷指，今日早上約十時，立法會議員鄺俊宇於天水圍健康院中心對開取車時，被三名可疑男子襲擊，其中一人手找攝錄機，其間有人踢向鄺俊宇後頸。鄺俊宇曾與林卓廷通電電話指，事發時有人圍毆他，但是見不到兇器。在旁的涂謹申表示：「今次有人紀錄是不尋常的事件 ，我覺得今次是有預謀及有組織，我覺得應該係有可能買兇。」民主黨表示，對於襲取事件表示憤怒及強調譴責，他們促請警方全力追緝兇徒歸案。