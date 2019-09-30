【9.29遊行】全日48人受傷一人嚴重　趙聿修紀念中學中六生被捕

昨日(29日)有網民發起「全球連線、共抗極權」遊行，原訂於銅鑼灣崇光百貨遊行至政府總部，及後事件演變成衝突；多人被捕及受傷。政府新聞處資料表示，昨日全日共有48人受傷，一名女子情況嚴重。 昨日防暴警員與示威者，於灣仔仔行人天橋對峙，及後警員邊走邊擎槍時，疑誤中一名印女記者右眼；該名女記者今日接受《香港01》訪問時，現時受傷眼睛可以看見光，但仍有瘀血在內；另外，昨日多名示威者被捕時，遭警員按地制伏，多人頭破血流，趙聿修紀念中學中六生被捕時，遭數名防暴警員壓住，並揮動警棍；有白衣內地人途經銅鑼灣被「私了」；又有防暴警員追示威者期間，被私家車撞。

全日48人受傷 一女子情況嚴重

根據政府新聞處今早七時半的資料，昨日全日共有48人受傷，當中16人已出院，31人情況隱定，一名女子情況嚴重；多人分別送往廣華、律敦治、瑪麗及東區醫院治理。

該名女記者表示受傷眼睛可見光。（香港01記者攝） 案發時附近均為記者 受傷眼睛可見光 昨日本港印尼媒體一名印尼女記者Veby，於灣仔橋上進行採訪時，疑被警員射傷眼睛。今日該名女記者向《香港01》記者表示，事發時附近均為記者，當時自己亦有配戴「well-protected」（良好的保護）的眼罩以及其他裝備；她表示，現時受傷的眼睛可以看見光，但仍有瘀血於眼內，但詳細受損情況仍有待醫生進行檢查，另外額頭亦有受傷。她表示，自己已居於香港七年，為香港居民，其胞姊及丈夫正趕來香港，將於今日抵港。

受傷女記者被送院治理。(羅君豪攝) 印尼女記者直播途中 右眼疑中彈倒地

昨日下午三時示威者步行至灣仔行人天橋時，有防暴警員於前後進行包抄，雙方一度對峙，橋上有多名記者進行採訪。其後，有防暴警員退落樓梯期間，邊走邊擎槍，本港印尼媒體SUARA一名女記者於上址進行直播報導，由該名女記者的直播畫面可見，畫面傳來「嘭」的一聲疑似開槍聲後，該名女記者隨即退後倒地，旁人于斷大呼「First Aid」，疑右眼中彈受傷，最後由救護人員送院治理。 印尼領事館表示已派員探望女記者，其情況現時穩定但需要接受進一步治療。

一輛的士疑撞傷記者，及後被在場人士破壞。（曾梓洋攝） 網媒記者遭的士撞 司機棄車逃去

昨晚約七時半堅拿道西近軒尼詩道，一名網媒記者遭的士撞倒，司機及後棄車離開，其後被其他人接走，而記者及後已送院治理；至晚上約九時多有在場人士破壞該輛的士，玻璃被打破，車輛被噴上「8964」字眼。

有女示威者被警方按倒在地，,頭破血流。（蔡正邦攝） 多人被捕時頭破血流 數名防暴制伏一人 下午四時半，有警員於政府總部高位投擲催淚彈，至約五時許，有警員突然衝出夏愨道制服現場多名人士，有示威者被噴胡椒噴霧，被三名警員以身壓制長達五分鐘，期間有人高呼身體疼痛，「唔得喇，睇唔到嘢」，另外，昨日現場一度指有傷者失禁；多人被拘捕時頭破血流。 另外，有網上片段可見，其中一名男子至少被五名防暴警員按地制伏，有警員不斷揮動手上警棍，亦有警員以身壓住被捕男子，旁邊一名防暴警則扯下其口罩，而該名男子喊出自己的姓名及就讀學校時，疑被一名警員企圖掩口阻止。片段中，該名男子表示自己就讀趙聿修紀念中學。 趙聿修紀念中學中六生被捕 校方發聲明 趙聿修紀念中學今日發新聞稿表示，該校一名中六生昨日被警方拘捕，校方對事件極度關注，得悉事件後已立即與該名同學的家長聯繫，並探望家長。校方表示，曾到警署了解情況，該名同學已被送往東區醫院治理，校長及社工亦已到醫院，現時該名同學情況隱定。

另外，校方已啟動危機處理程序，於昨晚發出家長信向家長解釋情況，並聯絡相熟同學作支援。 另外，校方提醒若同學參加活動，應顧及自身安全。

趙聿修紀念中學今日發新聞稿關注事件。

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一名男子被打至浴血。（陳倩鎬攝） 白衫內地人落單被打

晚上約8時半，銅鑼灣有大批示威者聚集，有穿白衣的內地人士途經銅鑼灣，被示威者認定為滋事分子，其中一名身穿白衫男子落單，雙訪一爆發生口角，落單男子及後遭包圍毆打，頭破血流，雙手流血，在場急救員將其帶走治理。