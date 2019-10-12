【天水圍命案】51歲婦涉殺害16歲親女兒　被控謀殺罪　下周一提堂

警方今日（12日）暫控該名51歲女子一項謀殺罪，案件將於10月14日在屯門裁判法院提堂。（資料圖片）

周四（10日）天水圍天恒邨恒健樓，一名51歲女子疑謀殺其16歲女兒後，她一度危坐窗邊企跳。警方今日（12日）暫控該名51歲女子一項謀殺罪。警方指，於10月10日拘捕該名女子，她涉嫌與同日在天水圍發生的謀殺及企圖自殺案有關，案中其16歲女兒死亡。案件將於10月14日在屯門裁判法院提堂。

天恒邨母企跳 女兒倒斃屋內

事發在周四（10日）天水圍天恒邨恒健樓一高層單位，一名女子危坐窗邊。消防員在地面張開救生氣墊，其後飛將軍游繩，將51歲女事主救回安全位置，她由救護車送天水圍醫院治理。其後，警方在單位內發現一名女童當場死亡，元朗警區重案組接手調查案件。警方表示，兩人為母女關係，女童曾被施以藥物及被其母親以刀襲擊，其51歲母親其後企圖自殺，她涉嫌謀殺被捕。

死者就讀中學：死者純良、文靜樂觀

該名16歲少女昏迷倒臥房間內，手部受傷，現場被證實死亡。事主被警方以涉嫌謀殺拘捕。16歲死者就讀的順德聯誼總會翁祐中學表示，昨（10日）已啟動危機處理小組，7名社工進校提供輔導，亦通知學生此事。學生形容死者純良、文靜樂觀，熱心參與資料科技方面賽事。