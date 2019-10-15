【油塘女浮屍】學生再聚校園要求交代　目擊者稱睹事主赤腳行走

上月中（9月22日）香港知專設計學院15歲學生陳彥霖，被發現浮屍油塘海面，事件引起公眾關注，懷疑與反修例活動有關。昨日校方向學生公開CCTV，至傍晚時分，在場學生不滿校方播放的片段懷疑經過剪輯，並破壞校園設施。今早記者再返現場，校園內四處均被塗鴉，主大樓玻璃部份已碎裂；今日再有數十名學生聚集，要求交代事件。 另外，保安劉經理表示，因擔心電腦被破壞，因此昨日將其運走，又指院方向他表示不會刪除閉路電視片段。其後，一名就讀HKDI二年級的學生表示，當日曾目睹與CCTV背影、衣著相似的女子，曾赤腳於調景嶺地鐵站內行走。

今早再有人聚集耍求交代事件。（鄧詠中攝） 校園遭破壞 今早學生再聚集 昨日有學生不滿閉路電視內容疑被剪接，及後破壞校園；香港知專設計學院及後宣佈今日起至17號，調景嶺校舍的日間及晚間所有課堂，將會取消。記者今日重返調景嶺校舍，主大樓玻璃部份已碎裂，並被噴上字句，設計大道亦被噴上塗鴉，而餐廳外地面有水跡。 保安指擔心電腦被破壞而運走 昨晚網上流傳片段，指有保安將兩部電腦從保安室帶走，其後有相信為管理公司職員表示，已將相關存有閉路電視的主機收起，搬到校園內其他位置，只有他一人知道主機的位置，並將於今早向學生再交代事件。 至今早十時半，有多名學生到場，有保安職員指今日未有院方人員返校，會幫助聯絡校方；及後保安劉經理表示，院方向他表示不會刪除閉路電視片段，又指因擔心電腦被破壞，因此昨日將其運走。另外，該名保安又表示，翻查9月14日至今的記錄，未見有警員進入保安室。

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將軍澳青年力量員成張偉超表示，現時只可等待VTC高層稍後或發的公開信。 地區組織發信要求交代 地區組織將軍澳青年力量今午於社交媒體上表示，就事件引起社會關注，已聯絡毛孟靜議員跟進事件，並去信要求校方保留CCTV原檔、公開未經剪輯的CCTV、交代昨晚運送主機的詳情、交代昨日是否有警方進入校園介入事件，以及承諾不會事後追究學生，並希望校方可於明日前回覆。 VTC高層稍後或發公開信解釋 將軍澳青年力量員成張偉超表示，昨日晚上趕到現場時，該名保安員承認兩個主機內包含CCTV內容，亦承認校方不知道此行動，今日解釋基於保安理由有此舉動。他又指，現時只可等待VTC高層稍後或發的公開信，現時高層仍在開會中，對方又指不會有行政人員到場，只會透過內聯網向學生發信，或發表公開信解釋。

目撃者目睹與事主相似女子赤腳行走。（鄧詠中攝） 目撃者睹與事主相似女子赤腳行走 一名就讀HKDI二年級的學生BLACK(化名)表示，昨日看畢CCTV片段，回想起當日9月19日，自己剛出席完一個校園內的講座，時間約為七點後，其後走調景嶺地鐵站內、近鴻福堂商店附近，曾目睹與公開的CCTV片段中、與事主背影、衣著約有七至八分相似的女子，當時該名女子赤腳，髮色亦與片段中事主相似，手上未有持物件，一路向商場方向前走，走過站內的「爭鮮」商店，又指當時該名女子正在四周張望，但不認為有人正在跟蹤她。 他又指，當時該名女子並沒有紮頭髮，與CCTV不相似，亦不似15歲因此早前未能想起。希望可以透過公開自己的親身經歷，協助解開疑惑。

網上流傳事主自拍片段

另外，網上流傳一段懷疑為事主生前自拍片段，片段顯示當時懷疑為陳彥霖的女子疑被催淚彈波及，流淚說「大家都係行街」、「點解要承受呢啲嘢（催淚彈）」，影片中又指要找到當時的指揮官，又表示希望「各位小心」。