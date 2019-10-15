【油塘女浮屍】香港知專設計學院宣布　多個學院今起停課三日

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有人破壞學校的玻璃。(資料圖片)

職業訓練局轄下香港知專設計學院(Hong Kong Design Institute，簡稱HKDI)宣布，因應院校情況，香港專業教育學院（李惠利）、香港知專設計學院、青年學院（國際課程）一設計課程、卓越培訓發展中心（珠寶業） 於10月15日至17日在調景嶺校舍的日間及晚間所有課堂，將會取消，其他安排容後公布。

上月中旬（9月22日），一名香港知專設計學院15歲學生陳彥霖，被發現浮屍油塘海面，引起公眾關注事件。事主所屬的學校有學生昨日再辦悼念活動，至上午10時約半百學生及市民到場，希望校方可於12點半前交出閉路電視等證物，證實警方說法。昨午4時許，校方向學生公開CCTV。至傍晚時分，在場學生不滿校方播放的片段經過剪輯，遂不遵從校方安排，逾600人離場到室外抗議，李惠利副院長梁興邦到場與學生對話，強調涉事片段並無經過剪輯，其間有人情緒激動，破壞校園設施。

香港知專設計學院宣布，因應院校情況，香港專業教育學院（李惠利）、香港知專設計學院、青年學院（國際課程）一設計課程、卓越培訓發展中心（珠寶業） 於10月15日至17日在調景嶺校舍的日間及晚間所有課堂，將會取消，其他安排容後公布。

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