【油塘女浮屍】校方再公開CCTV片段　澄清無刪改內容

上月中（9月22日）香港知專設計學院15歲學生陳彥霖，被發現浮屍油塘海面，事件引起公眾關注疑與反修例活動有關。昨日校方向學生公開CCTV，惟有學生不滿校方播放的片段懷疑經過剪輯，及後破壞校園設施。今早再有學生到校園，要求校方交代事件。 今午VTC再公開的閉路電視片段，片段中可見相信為事主陳彥霖進入升降機，手持白色文件，及後一名白衣男子再進入升降機，約20秒後升降機開門，事主離開，閉路電視畫面此時結束。VTC發電郵向學生表示沒有隱瞞事情的需要，亦沒有刪改任何CCTV的片段。

校方：沒有刪改任何片段

今午VTC發電郵向學生表示，指因就網上不同流傳，在保障私隱的情況下，校方公開事主傍晚回校及離校片段；校方又指沒有隱瞞事情的需要，但因保障私隱要求不能展示影片內相關人士容貌，並沒有刪改任何CCTV的片段。

CCTV片段曝光

VTC公開兩段CCTV片段，片段中可見一名相信為陳彥霖的事主進入電梯內，手持文件，按下升降機鍵，及後電梯打開，一名白衣男子進入電梯內，惟兩人並無接觸，約20秒後電梯打開，事主離開升降機，閉路電視畫面此時結束。

該個閉路電視片段顯示，事主於17時50分50秒進入升降機，及後51分11秒左右一名男子進入，而事主則於51分30秒離開升降機。

另外，另一條停車場影片則顯示，疑為事主於18時59分18秒獨自出現，向前方行走。

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學生不滿閉路電視片段 昨晚破壞校園

昨日(14日)校方向學生公開涉事閉路電視的片段，包括一段為事主經過停車場的片段，另一段則是她乘搭升降機的片段。在場學生懷疑片段經過剪接不滿，逾600人離場到室外抗議表達不滿，至晚上一批蒙面黑衣人於校園內破壞，撃碎玻璃門。李惠利副院長梁興邦與在場學生對話，強調並無修改涉事片段，「全部畀你哋睇，我哋冇作任何修改」。