【油塘女浮屍】黑衣人再闖知專破壞　學習資源中心、自修室被毀

香港知專設計學院15歲女學生陳彥霖，上月被發現浮屍油塘海面，事件引起公眾及學生關注，昨日有學生要求校方公開CCTV，惟其後不滿校方播放的片段懷疑經過剪輯，及後破壞校園設施。今午職業訓練局（VTC）再公開兩段閉路電視片段，惟仍有人士不滿校方交代，下午有黑衣人再闖入知專設計學院進行破壞，校園內多處玻璃被擊毀，包括課室及學習資源中心等，有設施及電腦等被破壞及推倒。

學校D座7樓學習資源中心玻璃被擊毀。（黃廸雯攝）

學習資源中心內被塗鴉。（黃廸雯攝）

有學生昨日不滿校方播放的閉路電視內容疑被剪接，及後破壞校園設施，校方宣佈今日起至17號，調景嶺校舍的日間及晚間所有課堂將會取消。今早再有學生於學校進行集會，要求校方清楚交代事件。校方於下午再公開兩段CCTV片段後，下午約4時，有黑衣人再闖入校內進行破壞，包括位於7樓的學習資源中心及自修室，門外玻璃被擊毀，內部設施包括電腦等碎裂被推倒在地，書架位置亦被噴上「學生枉死」、「學校隱瞞」、「交出完整CCTV」等字眼。另外有人將消防喉拉出，拖入升降機射水。

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就讀職訓局青年學院的15歲女學生陳彥霖於9月22日被發現浮屍油塘海面，其後警方於10月調查後相信死者身份為陳彥霖，指她於9月19日下午在美孚最後露面後失蹤，家人曾報警，警方其後相信死者死因無可疑。惟事件引起公眾關注，懷疑死者並非自殺及死因與反修例活動有關。

警：CCTV拍得死者赤腳步往海濱公園

警方於記者會上曾就事件交代，指死者過去有不同失蹤報告，又指於學校閉路電視紀錄發現事主有可疑行為，包括將個人財物放在校園後，赤腳往海濱公園方向步行，另外警方與事主家人了解後，確認其死因及背景無可疑，又指死者沒有於反修例活動中被拘捕。

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學生要求公開CCTV 蒙面人不滿回應破壞校園

連日於知專設計學院有學生於學校舉行悼念活動，學生要求校方公開有關CCTV以證實警方說法，校方昨日（14日）下午向在場學生及傳媒播放CCTV片段，惟被在場學生指片段經過剪輯而不滿，逾600人離場抗議，有蒙面人其後於校園內進行破壞，包括擊碎玻璃及推倒枱凳。香港知專設計學院宣布，因應院校情況將會停課三日。

至今午再公開兩段CCTV片段，一段片段拍得一名相信為陳彥霖的事主進入升降機，及後電梯打開，一名白衣男子進入電梯內，兩人並無接觸，約15秒後電梯打開，事主離開升降機，閉路電視畫面此時結束；另一段拍得停車場外，懷疑為陳彥霖的女子於停車場外走過。