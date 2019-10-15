【油塘女浮屍】疑設施管理主任稱示威者曱甴　職訓局：僅個人表述

15歲女學生陳彥霖，上月被發現浮屍油塘海面，事件引起公眾及學生關注，大批學生連日要求校方交代事件及公開CCTV片段，知專設計學院校園一連兩日被破壞。網上流傳一張懷疑為職訓局員工的內部電郵，由一名署名為特許屋宇工程師、疑任職職訓局設施管理主任的人士發出，內容指收到網上資訊，有示威者今午會到職業訓練局大樓及其他校園示威，又指示威者為曱甴（cockroaches）。職業訓練局發言人表示，個別員工訊息純屬個人表述。

知專設計學院今午再被人破壞，學校D座7樓學習資源中心玻璃被擊毀。（黃廸雯攝）

校園一連兩日受破壞

就讀職業訓練局（VTC）青年學院的15歲女學生陳彥霖於9月22日被發現浮屍油塘海面，其後警方於10月調查後相信死者身份為陳彥霖，指她於9月19日下午在美孚最後露面後失蹤，家人曾報警，警方其後相信死者死因無可疑。昨日（14日）有學生要求校方公開閉路電視片段，惟其後不滿校方播放的片段懷疑經過剪輯，及後破壞校園設施。

至今午校方再發佈兩段閉路電視片段，惟下午再有黑衣人到學校破壞，包括位於7樓的學習資源中心及自修室，門外玻璃被擊毀，內部設施包括電腦等碎裂被推倒在地及塗鴉，另外L、W座2樓有人將消防喉拉出，拖入升降機射水。

一名署名為特許屋宇工程師、疑任職職訓局設施管理主任的內部電郵，指有示威者今午會到職業訓練局大樓及其他校園示威，又指示威者為曱甴。（網上圖片）

網傳內部電郵稱示威者「曱甴」

今日網上流傳一張懷疑為職訓局員工的內部電郵，由一名署名為特許屋宇工程師、疑任職職訓局設施管理主任的人士發出，內容指收到網上資訊，有示威者今午會到職業訓練局大樓及其他校園示威，又指示威者為曱甴（cockroaches），通知職員留意校園情況，如發現示威者破壞應通知警方，又指職訓局產業管理及健康安全科會盡力提供協助。

職業訓練局發言人表示，個別員工訊息純屬個人表述。