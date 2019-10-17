【岑子杰遇襲】岑頭貼紗布、坐輪椅離開病房　少數族裔組織探望

民陣召集人岑子杰昨晚於旺角被近四至五人以鐵錘襲擊，頭及手部受傷，現時留醫廣華醫院。他傍晚坐輪椅離開病房時戴着口罩、頭貼紗布，精神尚算良好。被問到其傷勢如何，岑強調相比起7.21和8.31事件，自己傷勢不算甚麼。公民黨立法會議員陳淑莊、社民連副主席吳文遠等人到場探望，有少數族裔組織攜同果籃及慰問卡到場。

頭貼紗布、坐輪椅的岑子杰傍晚於病房外與前來探望親友閒聊。

民陣召集人岑子杰昨晚（16日）途經旺角雅蘭里時，突遭四至五名蒙面非華裔男，以錘及刀襲擊約十多秒，其後浴血倒地。他其後被送往廣華醫院急救，並需留院治理。民陣副召集人黎恩灝指，岑子杰頭部有三至五個傷口，現時已縫針，其膝頭及手臂亦受傷，傷口今早已洗，但仍要留院觀察及日後需要作物理治療。

少數族裔組織「合眾福利社」十多名人士到場慰問。

公民黨立法會議員陳淑莊、社民連副主席吳文遠等人於傍晚到醫院探望岑子杰，岑坐輪椅離開病房，與親友閒聊，岑雖然戴着口罩，頭貼紗布，但亦顯得精神。被問到其傷勢如何，岑強調相比起7.21和8.31事件，自己傷勢不算甚麼。

少數族裔組織：本港回教徒不會訴諸暴力

其後，少數族裔組織「合眾福利社」十多名人士到場，他們攜同兩個果籃及慰問卡到場。組織創辦人毛韓德表示，他們之中有成員與岑子杰熟稔，希望岑能盡快出院，亦譴責刀手所為，不希望香港再有暴力事件。毛又稱外界盛傳刀手是南亞裔人士，但指其實少數族裔甚少參與近日社會運動，而且本港回教徒都不會訴諸暴力，未知事件是否持行街紙人士所為。