龍門冰室遭破壞　櫥窗玻璃碎裂　熟客：愈打爛就愈要食！

主打本土味道的龍門冰室，自9月起推出學生優惠，推出免費餐予中學生、大專學生，今日（24日）開市前卻遭受刑事毀壞。龍門冰室紅磡其利街分店清晨5時許遭四名蒙面大漢持鐵通大肆破壞，櫥窗玻璃碎裂。經過一輪清理，食客繼續蜂擁而至，全店滿座，門外大排長龍。警方未就事件接獲報案。

龍門冰室紅磡分店清晨5時許遭四名蒙面大漢持鐵通大肆破壞，櫥窗玻璃碎裂。（黃偉民攝）

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龍門冰室清晨5時許在社交網站發帖，指紅磡分店被人「打爛晒啲嘢，服務可能有少少受阻」，需轉用手寫單。記者到現場見龍門冰室紅磡分店櫥窗玻璃碎裂，店內分隔空間的玻璃亦受破壞；另外收銀機屏幕、兩部電腦均遭殃。據職員所講，清晨店舖未正式營業，四名蒙面、蒙頭大漢闖入店內，手持鐵通大肆破壞。經過一輪清理，冰室如常啟市，食客繼續蜂擁而至，全店滿座，門外大排長龍。

龍門冰室自9月起推出學生優惠，推出免費餐予中學生、大專學生。學生岑先生不時來店食早餐，見此破壞情況認為「打爛玻璃唔應該，暴力係唔好。」又強烈譴責暴力，認為4名兇徒不喜歡此店可以宣傳罷食，以其他手段表達，不一定要用訴諸暴力。熟客Ken表示沒有政治立場，亦不知龍門冰室是「黃絲店」，長期光顧皆因此店「好食」，認為是次事件「完全係針對黃絲市民，佢哋愈打爛呢就愈要食，無理由因為咁樣影響市民幫襯呢間舖頭嘅。」批評攻擊行為影響紅磡居民飲食，認為「警察要保護黃絲店呀。」