【台灣直擊】批港府態度屢變　行政院長蘇貞昌：陳同佳抵台必逮捕

台灣拖篋棄屍殺人案疑兇陳同佳，本周三刑滿出獄後，陳赴台自首一直備受爭議。台灣行政院長蘇貞昌今早（26日）出席活動時，批評香港港府態度變來變去，未有與台灣政府司法互助，以致陳同佳獲釋後一直未有赴台，「香港不辦，我們辦！」蘇貞昌指出，只要陳同佳抵達台灣，他們便立刻逮捕法辦。另外有傳知名律師、前總統馬英九的友人陳長文，將會擔任陳同佳辯護律師。蘇貞昌指出，陳長文律師事務所收費高昂，質疑對方願意承辦陳同佳案，存有弔詭之處。

（朱雅霜攝）

台灣行政院長蘇貞昌：香港未有實行司法互助

今早（26日）台灣行政院長蘇貞昌，出席台灣警察專科學校慶祝74週年校慶大會，就陳同佳到台灣自首一案表示，台灣政府的態度始終一致，「香港不辦，我們辦，我們一開始就是要辦，到後來、到今天都是一個態度，是香港變來變去。」蘇貞昌續指，由於香港未有實行司法互助，亦未有理會台灣的請求。

蘇貞昌批香港政府不斷變

「香港有可及性、可以即時辦，不要放他出來，現在放他出來，果然到處趴趴走，說要來也還沒有來！」蘇貞昌強調，過程中香港政府不斷變，而台灣政府一直沒有變，如果陳同佳到台，台灣政府必定逮捕，「只要他一來，我們一定立刻逮捕法辦。」

蘇貞昌批評馬英九：為威權服務​

對於消息指，陳同佳將委任台灣知名律師、前總統馬英九的友人陳長文為辯護律師。蘇表示，當年他是年輕律師，為人權奔走時，為受國民黨威權打壓的政治犯，為其人權爭取公平審判。他批評馬英九及其友人，都是站在其對立面，「都是為威權服務，吃香喝辣，今天還有那個臉來講人權？」

蘇貞昌表示，陳長文律師事務所辦陳同佳案件，已經獲得政協牧師證實。「馬英九的密友律師事務所，是台灣何其大的律師事務所，收費何其高的律師事務所，竟然會辦一個陳同佳這種案子？」蘇貞昌直言，馬英九密友律師事務所，屬於台灣大型事務所，律師費亦相對高昂，他認為當中有弔詭之處。

台灣內政部長徐國勇：香港政府不願意引渡

「任由殺人犯趴趴走是陳義嗎？香港不辦，我們辦！」台灣內政部長徐國勇表示，目前兩地已經有對口單位，仍需由對口單位提供資訊及方案，「能引渡最好，看來香港政府不願意，因為引渡就是司法互助其中一項！」徐國勇續指，目前最重要是將殺人犯接受法律制裁，他強調政府會全力將疑犯逮捕。