【屯門異味】源頭成謎　政府未立案調查　地區人士斥粉飾太平

28日，屯門多個地區受不明氣體侵襲，傳出濃烈異味，有居民出咳嗽、紅疹等身體不適現象。事件發生至今兩天，記者嘗試向多個部門查詢，包括消防處、警方、康文署、環保署、醫管局及駐港解放軍部隊，不明氣體來源仍然未明。屯區組織「屯結新墟」發言人張可森指至今仍未收到有任何政府部門就事件展開調查，批評政府做法是粉飾太平。《香港01》總結過去兩天的事件，嘗試尋找不明氣體的源頭。

10月28日下午3時30分左右，有屯門市民透過不同社交媒體，指於田景路、輕鐵美樂站、屯門西鐵站及V city等一帶聞到濃烈異味，有居民形容氣味類似催淚彈，有人更問：「乜今日有放催淚彈咩？」有市民吸入異味後出現咳嗽、流眼水等徵狀。而警方亦於3時34分接報屯門田景路新圍站有異味傳出，警方及救護車到場，協助不適市民。

10月28日下午3時30分左右，有屯門市民透過不同社交媒體，指於田景路、輕鐵美樂站、屯門西鐵站及V city等一帶聞到濃烈異味。（資料圖片）

可能源頭一：屯門西北游泳池

至於氣體源頭方面，良景選區候選人王德源稱28日下午接獲市民稱聞到異味時，懷疑是由屯門西北游泳池傳出，猜測是氯氣洩漏，惟康文署檢查後指沒有發現泳池有問題。

可能源頭二：地盤

「屯結新墟」發言人張可森則表示，28日下午4時許，其團隊的人在地盤工作時，突然間有消防人員到場查詢是否地盤洩露氣體，其後發現氣體不是由地盤傳出。當時有消防員指氣體由大興行動基地傳出，懷疑是催淚氣體。

可能源頭三：大興行動基地

直至28日晚上，警方發聲明指當日下午，警方接報於屯門一帶有刺激性氣體發現，經警方及消防人員巡查後並未能夠確定起因及源頭。警方又澄清，警方當日並沒有在屯門使用過催淚氣體或如網上流傳所講試用任何不明氣體。

有市民懷疑氣體由大興行動中心洩出，其後警方發聲明否認。（資料圖片）

可能源頭四：青山靶場

排除源頭是大興行動基地的可能性後，有人猜測氣體由青山靶場泄出。有市民指28日下午近4時，聽到「嘭嘭」聲，以為附近有人打椿；同一時間，王德源亦在良景邨聽到「嘭嘭」聲，其後天空變得灰濛濛，能見度頗低，他指青山靶場於當天早上8時至9時有實彈射擊練習，未知是否與青山靶場演練有關。

翻查資料，青山靶場於10月28日至31日期間，每天早上8時至9時均有實彈射擊練習。今日（30日）早上有屯門居民反映青山靶場方向傳出濃烈黑煙，惟並沒有出現28日的異味。《香港01》曾向駐港解放軍部隊了解事件，暫未有回覆。因此，至今未知28日的不明氣體是否由青山靶場洩出。

根據消防處提供的資料，10月28日下午3時半起屯門區傳出刺鼻異味，消防處在屯門不同位置接獲共18宗報告，資料如下： 時間 地點 3:33pm 輕鐵新圍站 3:36pm 屯門西北游泳池 3:41pm 良景邨 3:42pm 屯門西北游泳池 3:45pm 屯門天主教中學 3:46pm 建生邨商場 3:48pm 良景邨良賢樓 3:48pm 山景邨 3:49pm 建築地盤近輕鐵石排站 3:51pm 大興邨興盛樓旁巴士總站 3:54pm 河興街6號A浸信會永隆中學 3:57pm 石排頭路近良景邨 4:04pm 兆邦苑地下 4:05pm 田景邨 4:16pm 洪祥路3A 4:18pm 良景邨良景老人院 4:20pm 大興邨老人院 4:25pm 田景邨 至於環境保護署發言人回覆查詢指，環保署在28日下午收到多宗關於在屯門多處發現難聞氣味的投訴後，已即時派員到有關地點（包括大興行動基地、寶怡花園、海麗花園、屯門西北游泳池、良景邨和田景邨等）調查，未有察覺任何明顯難聞異味。

28日晚上，有市民包圍大興行動中心，要求警方交代。（林振華攝）

六成居民同意立案調查

張可森指，他自接報屯門有異味後，便向不同政府部門查詢，「消防處到場聞不到有異味，將事件列作『善意虛報』，警方又發聲明指事件唔關佢事。所有政府部門都唔知、唔理，但居民真係聞到異味，醫管局亦接獲11宗因吸入不明氣體不適送院的案件，即係真係有問題。政府部門的回應只是在粉飾太平。」

事件發生後，他在區內進行一項問卷調查，1200名受訪者中，逾60%的受訪者同意政府應就28日的不明氣體事件立案調查。但他批評事件發生至今逾48小時，仍未聽聞有任何政府部門着手調查事件，「今次並非政治事件，而是關乎屯門的民生、健康，現在街坊是連出街唞啖氣都唔得。」

張可森（前排左三）批評政府部門粉飾太平，「今次並非政治事件，而是關乎屯門的民生、健康，現在街坊是連出街唞啖氣都唔得。」（鄧詠中攝）

青山靶場有前科 張可森：制度崩壞

1997年2月26日，天水圍有8間學校受不明氣體侵襲，43人不適送院，事後環保署隨即展開調查，其後證實氣體與懲教署和警方機動部隊在青山練靶場內施放催淚彈有關，懲教署和警方機動部隊事後向市民道歉。張可森斥，「20年前可以即刻展開調查，咁依加呢？點解20年後制度會崩壞？部門當下驗唔到就話算？」他認為政府至今欠屯門居民一個交待。

張可森為區議會屯門新墟選區候選人，另兩名候選人為古漢強、陳滙熙；王德源為區議會屯門良景選區候選人，另兩名候選人為程志紅、鄧文傑。