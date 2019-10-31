【屯門衝突】逸生閣住戶跪地受查惹爭議　民權觀察：警濫權不合理

防暴警闖屯門兆軒苑逸生閣大堂截查多人，更要求多名人士跪地面壁接受搜查，整個過程約30分鐘。有逸生閣居民認為警方要求住戶長時間跪地做法極不合理，因住戶並非「戰犯」，直斥警方如使用「皇軍式」手法侮辱示威者。而民權觀察認為，警方以此種侮辱人格的搜查方式屬濫權、不必要，亦不合理，直指警方做法會令人認為警察是濫用權力，藉搜查程序懲罰市民。

過去多場警民衝突，警方驅散群眾期間拘捕不少示威者。而被捕者被警方制服後，往往需蹲下、坐在地上或跪地，等待警方繼續進行拘捕程序或等待押上警車。而昨晚警方要求逸生閣住客跪地受查，令不少住戶感到不滿，形容警方做法猶如侮辱住戶。而記者翻查過去多次衝突場面的資料，發生被警方拘捕的人士亦曾被要求蹲下或跪地，惟通常發生在衝突現場，在私人地方或屋苑則較為少見。

防暴警員昨晚要求逸生閣住戶跪地受查，民權觀察認為此種侮辱人格的搜查方式屬濫權、不必要，亦不合理。 （網上圖片）

民權觀察斥警方以侮辱人格的方式搜查市民

民權觀察今日發聲明譴責警方，指警方昨晚在屯門濫捕市民，並以侮辱人格的方式搜查市民。民權觀察指，警方以圍捕方式拘捕至少73人，包括不少在該區居住的居民及店鋪負責人等。據了解，警方以非法集結及藏有工具作非法用途等原因作出拘捕。

民權觀察認為，警方以空泛的原因大規模地拘捕市民，涉嫌濫用拘捕和扣留的權力，藉此懲罰質疑警方行動的市民。民權觀察促請警方尊重集會自由，並指警方在過去數月一直過量使用催淚彈、催淚水劑，對社區及一般市民造成影響。市民質詢警方是否與日前刺鼻氣體事件有關屬合理反應，亦是市民享有的表達權利。警方最終以濫權及過量武力的方式驅散市民只會進一步激化市民的情緒。

民權觀察：警察濫用權力，藉搜查程序懲罰市民

民權觀察注意到警方在事件當日進入私人住所及商鋪進行拘捕，有警員更進入兆軒苑逸生閣進行搜捕並要求多名住客跪地接受搜查，認為此種侮辱人格的搜查方式屬濫權、不必要，亦不合理，並令人認為警察是濫用權力，藉搜查程序懲罰市民。民權觀察對此予以譴責。

根據警察通例第44-05條，警察有責任以有禮貌的態度進行搜查，並須顧及被搜查人士的尊嚴。民權觀察促請警方停止濫捕及濫用搜查權力的行為，並在執勤時對市民保持尊重及停此以去人性化的言辭，例如以「曱甴」稱呼市民。