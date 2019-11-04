【11.3集會】警將軍澳施多枚催淚彈　內部指引強調需留有逃走路線

反修例風波持續近五個月，有網民昨日（3日）發起「七區行街」行動，其後演變成多區大型衝突。凌晨時分烽煙四起，大批示威者在將軍澳唐明街一帶聚集和堵路，警方發射多枚催淚彈清場，更衝入廣明苑範圍搜捕，清場期間，一名22歲姓周的科大男學生，懷疑在停車場內躲避催淚彈時，從高處跌落二樓重創，昏迷送院搶救。警方指引列明，使用催淚煙時必須考慮多個因素，如在建築物內使用高濃度催淚煙時，有可能引起火警或令無辜人士受到感染；指引更強調，在場警員必須確保向人群使用催淚煙時，需留有逃走之路線是非常重要的，如群眾無逃走機會，則不應向他們使用催淚煙。

周姓科大生疑避清場墮樓危殆，現階段靠強心針、機器維持生命。（讀者提供） 建築物內使用高濃度催淚煙 或令無辜人士受感染 根據警方內部指引，警方在四種特別環境下可使用催淚煙，包括為移動或驅散靜止或移動中的群眾、為制服有暴力傾向之疑犯，從而執行拘捕、為鎮壓藏於障礙物內的疑犯、以及作為訓練用途。而使用催淚煙去達致以上的目的時，在場高級警務人員亦須考慮以下因素，包括天氣情況，如風向、氣溫、濕度或下雨量等；彈藥的特徵，包括微粒之大細及擴散模式；目標物的特徵，如移動或靜止、是否有掩護物，以及是否有使用防護設備，如果疑犯藏身於受保護的地方、房間或建築物內，使用高濃度催淚煙時可能引起火警或令無辜人士受到感染，必須慎重考慮及立刻執行檢查每一房間的跟進行動，如果目標人物或群眾配備有防護裝備，如護目鏡和面罩，則需考慮使用更大劑量或其他不同層次的武力。

如群眾無逃走機會 則不應向其使用催淚煙

除此以外，警方在使用催淚煙時，亦需考慮一些基本原則，例如必須熟悉發生動亂或騷動的地方，在有戰略性的地點進行偵察或設立觀察站，同時須保持聯絡以防群眾突然移動令警方防線被破解。此外，警方需盡量獲取人群或疑犯的情報，例如人群有否對付催淚煙的經驗，以及群眾是否群情洶湧抑或只是示威，是否使用催淚煙會令群眾更加激動，是否需要使用並他方法。指引強調，在場的高級人員亦必須確保向人群使用催淚煙時，需留有逃走之路線是非常重要，如群眾無逃走的機會，則不應向其使用催淚煙，因群眾會產生恐慌而盲目地向人襲擊，警方需小心選擇逃走路線可帶引群眾遵從某方向，但應確保不要將群眾帶引致敏感的地點或重點。

今日（4日）凌晨，仍有示威者在將軍澳唐明街一帶堵路及縱火。（資料圖片）