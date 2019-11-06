【何君堯遇襲】傷口約兩厘米、清醒上病房　何君堯：多謝大家關心

立法會議員何君堯今早於屯門「擺街站」時遇襲，兇手當場被捕。受輕傷的何君堯由救護車送屯門醫院治理，至早上10時許送上病房。何君堯表示，他受傷位置約兩厘米，只是受少許皮外傷，何稱幸好有肋骨「擋一擋」，他稱多謝大家關心。至早上11時許，男疑犯治理後被送上病房，多名警員在場押送，其間疑犯高聲朗誦《正氣歌》。

（網上影片截圖）

男疑兇利刀插向何君堯 三人受傷

事發在今日（6日）早上八時許，何君堯與其競選團隊在屯門啟豐園商場地下「擺街站」時遇襲。當時一名身穿藍衫及戴鴨舌帽的男子，手持鮮花走向何君堯，他指能否與何合照，何君堯指可以，對方於是伸手入袋內。當時戴鴨舌帽男疑犯，突然取出黑色長利刀，插向何君堯，戴鴨舌帽男疑兇被多人制服在地面，負傷的何君堯亦有幫忙將疑犯制服。警方表示，何君堯被可疑人斬傷，他清醒由救護車送院治理，事件中有三人受傷，包括何君堯、何君堯助理及疑兇。警方仍在調查中。男疑犯當場被捕。

建制派見記者 李慧琼：予以強烈譴責

至今早11時許，多名建制派議員在立法會見記者。對於何君堯今早擺街站時遇襲，建制派予以強烈譴責及痛心。他們指，何君堯為區議會選擇的侯選人，無論雙方政見是否有分歧，都不能使用暴力，「對公平公正選舉有期望，期望落差有很大可能性。」李慧琼表示，對於刀手襲擊何君堯事件予以強烈譴責，她稱片段有真確性，她亦祝何君堯早日康復。李慧琼表示，181建制派議員參選人區內進行競選活動，其間受到不同程滋擾，她稱建制派議員楊子熙今早亦受到襲擊。

政府新聞處：絕對不容忍任何暴力行為

政府新聞處表示，立法會議員何君堯今日（11月6日）上午在屯門被人用刀刺傷，政府發言人強烈譴責是次襲擊行為。警方已拘捕一名涉案男子，並會深入調查案件。發言人表示，香港一向是多元、包容的社會，市民表達意見時應該和平理性，互相尊重。政府亦絕對不容忍任何暴力行為，警方會繼續嚴正執法，保障社會安寧。