【悼念周梓樂】富康花園男子舌戰示威者　遭「私了」5分鐘

周一（4日）將軍澳警民衝突中，22歲科大生周梓樂，由尚德停車場3樓跌落2樓重創，留醫5日後至昨晨（8日）不治，觸發昨晚多區悼念集會，處處成為「戰場」。其中今日凌晨，防暴警兩度進入富康花園，惹起居民不滿，一名男子疑因聲浪問題報警，並與示威者口角，在保安勸喻下仍不肯離開，最終被「私了」達5分鐘，頭破血流，有警員聞訊趕至，情緒激動指罵在場人士為「幫兇」。

涉事男子被「私了」前，疑因示威者聲浪問題報警。（余俊亮攝）

● 富康花園多人「中椒」惹不滿

由昨晚至今日凌晨，將軍澳尚德邨至將軍澳運動場對開、包括唐明街及寶康路一帶均有大批示威者聚集及堵路。及至凌晨2時許，一批速龍小隊及防暴警，突於香港單車館公園出現，施放催淚彈清場。未幾，據悉警方接報富康花園有疑犯，進入屋苑範圍行動，並搜查最少8名男女。一名議員監察男子表示，期間警員突向他、法團主席、居民及保安施放胡椒噴霧，多人因此「中椒」，。

● 男子與示威者口角 不肯離開

警方「出椒」舉動，引起屋苑居民不滿，大批居民指罵，並要求警員離開。群情洶湧下，防暴警一度撤離屋苑範圍。數分鐘後，至凌晨2時45分左右，一名自稱為富康花園居民的男子，與示威者發生口角，據悉他因為示威者的嘈音問題，未能就寢，報警求助，雙方爆發口角，有其他街坊及保安恐生事故，已極力勸喻他離開，但他未有理會，並開電話拍攝，更稱：「我知你哋收晒錢！」

●「舌戰」升溫 被「私了」頭破血流

擾亂數十多分鐘後，該男子半推半就下，步行至富康花園內街又停低，與示威者理論，雙方「舌戰」急速升溫，最終他被逼至牆邊，匿藏一棵樹下被「私了」，遭示威者拳打腳踢、並用鞋及雨傘襲擊，保安一度嘗試阻止無果，情況一片混亂。被「私了」長達5分鐘後，有防暴警聞訊趕至「解圍」，示威者四散。該名男子頭破血流，其後由急救員即場治理，再由救護員送院。

● 警激動指其他人「幫兇」

當防暴警趕抵時，有警員情緒十分激動，並喝斥在場人士「不知所謂，有人畀人打唔幫手，仲假仁假義！」同時不斷指罵記者：「全部都係幫兇嚟㗎！」亦有自稱為社工的女子，與警方口角及理論，她稱已經跟隨警方指示不斷退後，但警員仍步步進逼。