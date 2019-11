【悼念周梓樂】校長史維淚證周梓樂死訊　籲獨立調查有否延誤救治

反修例爭議一直持續,22歲科大生周梓樂於11月4日將軍澳示威期間,於尚德停車場高處墜樓,延至今晨8時09分傷重不治。香港科技大學今日(8日)舉行第二日畢業禮,頒受學位儀式期間科大校長史維獲悉消息,先後兩度站立中斷儀式,又請在場人士站立默哀悼念。而史維默哀時一度落淚,並以手及手巾拭淚。 科大校長史維在下午向師生發出一封公開信,指科大對於周梓樂的離世感到深切悲痛,他又提到看到一些救護車被警車阻擋,令救護員需步行至事發地點的影片,認為事件導致周同學延遲了20分鐘才獲得治療。他要求就事件作出獨立及徹底的調查,並要求所有涉事方作出澄清,「尤其是警方」,要求警方就救護員為何延誤到達事發地點作澄清,「如果得不到令人滿意的解釋,將會激起我們的憤慨。」

若無合理解釋 將會激起憤慨

史維的公開信指,科大對於周梓樂的離世感到非常悲痛,將會永遠懷念周同學,又稱讚周同學是一個勤奮、樂於助人的學生。校方向其家人表達深切慰問,亦會與他們一同渡過這段艱難的時刻,提供所需的支持及援助。

史維表示,校方要求就周同學離世一事,作出一個獨立及徹底的調查,他解釋,由於看到一些救護車被警車阻擋,令救護員需步行至事發地點的影片,認為事件導致周同學延遲了20分鐘才獲得治療。他要求所有涉事方作出澄清,「尤其是警方」,要求警方就救護員為何延誤到達事發地點作澄清,「如果得不到可接受的解釋,將會激起我們的憤慨。」(We will be outraged if there is no acceptable explanation offered to us.)

他補充,校方已建立一個平台去收集與事件相關的證據,很快就會正式推出,校方會將收集到的資料轉交,以促進獨立調查。他最後在文末呼籲,希望大家在悼念周同學時,能保持鎮定、平靜。

監警會:調查範圍涵蓋至7月2日之後

監警會發言人回覆查詢指,對死者家屬表示深切慰問。就監警會審視報告會否包含11月3日及翌日的警民衝突,以及周梓樂墮樓事件等,發言人表示,此前已公布審視範圍涵蓋至7月2日之後,有關工作現正進行中,就有衝突發生的日子及公眾關注的事件,都會盡力涵蓋,由於事件現正由警方調查中,目前階段未有其他補充。另外,監警會繼續專注手頭上接獲與反修例風波相關的投訴。

中斷畢業禮 宣布證實死訊

香港科技大學今早舉行第二日畢業禮,儀式在早上10時開始。校長史維開場致辭時,提及周梓樂仍然留醫、情況嚴重,且有傷心消息仍待確認,倘證實消息將會待畢業禮完結時,前往醫院探望周同學。

惟舉行學位頒授儀式期間,大約10多分鐘後有人將電話遞向校長史維。史維隨即站立中斷儀式,向在場人士宣布證實周同學逝世,又指希望能以默哀形式懷念他,並請在場人士起立默哀一分鐘。默哀期間,史維一度以手及手巾拭淚。

提早結束典禮趕赴醫院

其後典禮儀式繼續,有戴上黑色口罩的畢業生上台,並以手劃出十字架號,又有畢業生舉起五字手勢。至11時17分,史維再度中斷傳式,稱因事態發展須前往醫院,惟他會完成所有學位頒受,故校方隨即調動典禮的程序,司儀請站下的畢業生站立完成頒受學位,而不需每位學生輪候上台,其後至上午11時20分史維便提早離開趕往醫院。

上午畢業典禮結束後,科大校方於中午約12半宣布,取消原定下午3時的畢業禮;而科大學生則在校園內舉行默哀活動。