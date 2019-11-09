【龍門冰室】遭刑毀復修未完　午飯時間現人龍　半百食客排隊支持

龍門冰室銅鑼灣分店今早（9日）遭到刑毀，店面玻璃被撃碎、店內遭大肆破壞。今午接近午飯時間，維修工程尚未結束，惟午外已出現逾50人的長龍，等待進店內用餐；龍門冰室於社交媒體上指，「唔好意思冇咗塊玻璃，涼少少唔好介意。」 另外，龍門冰室又於店外擺放多箱食物，如香蕉和零食等等，供人免費取用；排隊食客梁先生指，自己為冰室的熟客，得悉破壞情況後更加認為要到場支持。

裝修工程未完成 門外再現長龍

一直支持反修例活動的龍門冰室，其銅鑼灣分店昨日再遭人破壞，店面玻璃被撃碎。至今午12時許，有多名工人於店外進行維修工作，接近午飯時間，雖然維修工程尚未完成，仍有工人繼續組裝，但龍門冰室門外已再大排長龍，逾50人於上址排隊，等待進店內用餐。

等待用餐的食客梁先生指，今日帶同女兒到場，原本已打算今天到龍門冰室進食午餐，又指自己是熟客，他表示今早得悉破壞情況後，更加認為需要到場支持，因此到上址排隊用餐。

店外擺放食物供免費取用

龍門冰室早前再於社交媒體上發文指，銅鑼灣店已差不多清理完畢，約九時已可重新經營，指「唔好意思冇咗塊玻璃，涼少少唔好介意。」另外，帖文又附上多張照片，龍門冰室於店外擺放多箱零食、香蕉等，供人免費取用。

接近午飯時間，門外已大排長龍。（黃偉民攝）

預計失十萬 一個月內兩度遭破壞

龍門冰室昨日再遭人破壞，今早（9日）6時許，龍門冰室於facebook專頁發文指，龍門冰室銅鑼灣分店今天服務將稍為延遲，並附上多張相片，相片中可見，分店玻璃櫥窗及大門遭撃碎，收銀機及電腦損毀，店內的鏡子遭扑爆，凳椅被淋上黑油。老闆張先生今早指，有伙計到廚房準備開舖工作時。就有人衝進店內大肆破壞，現時未知歹徒人數，但相信損失大約十萬元。

龍門冰室一直高調支持反修例活動，紅磡分店於上月（24日）曾遭大肆破壞，閉路電視片段顯示當時有5名蒙面漢手持鐵錘等物品，進行破壞。