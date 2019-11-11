【警方記者會】謝振中告別四點鐘記者會　即將調離PPRB

警方因應反修例示威，自8月5日至今，多次舉行四點鐘記者交代重要事件及回應傳媒提問。一直主持記者會的警察公共關係科總警司謝振中即將調離崗位，今日是他最後一次主持記者會。 臨別秋波，謝振中在記者會結束後，特意重返記者室，神情輕鬆，笑意盈盈地與一眾傳媒行家閒聊，更與多名相熟的記者合照留影。外界一直關注其接棒人是誰，但謝就三緘其口，僅透露已完成交接工作，「已經同嗰位阿Sir交代晒，佢都已經返緊工」。據了解，隨着下周一（18日）警務處處長盧偉聰退休，謝於下周五（22日）亦會調離公共關係科，如無意外，將會由現時駐守人事部的總警司郭嘉銓接任。

西灣河中槍男子被捕 現場再拘七人

四點鐘記者會在昨日的示威浪潮下如常進行，港島總區指揮官郭柏聰在記者會上表示，警方在今早西灣河交通警員開槍事件中拘捕二人，其中一人涉及搶槍，另一人則腹部中槍留院；由於其後繼續有大批蒙面示威者再次聚集，警方以非法集結及藏有工具可作非法用途拘捕6人，案件由港島總區第一隊跟進。

過去一周266人被捕 最少11歲

警察公共關係科總警司謝振中其後指出，在過去一星期的示威衝突中，警方共拘捕266人，包括212男及54女，年齡介乎11至74歲，涉及非法集結、藏有攻擊性武器、藏有物品可作非法用途、刑事毀壞、襲警、傷人、未能出示身分證、身處非法集結時使用蒙面物品，以及意圖謀殺等罪行。今日法庭檢控的案件有兩宗，包括一名58歲男子及29歲女子，他們涉及11月9日在富康花園襲擊一名33歲男子，警方以有意圖傷人控告二人，上午在觀塘法院提堂；另一名17歲男子涉及11月9日在金鐘夏慹道及添美道交界，涉嫌藏有伸縮警棍及鐳射槍，他被控藏有攻擊性武器，今日下午在東區法院提堂。

上周五共施放136發催淚彈

謝振中表示，截至今日，警方在過去一周使用彈藥的數目如下：11月4日，警方並無使用任何彈藥；11月5日，警方施放七發催淚彈、五發橡膠彈、兩發布袋彈、一發海綿彈；11月6日至7日，警方並無使用任何彈藥；11月8日，警方施放136發催淚彈、27發橡膠彈、3發布袋彈以及8發海綿彈。截至今日凌晨，共有18名警務人員因行動而受傷，大部分在處理示威者及被捕人士時遇到反抗而受傷，除了一人仍然留醫，其餘已出院。

周日又一城商場12人被捕

謝再補充，近日一名女子報稱在荃灣警署被四名警察輪姦，警方根據女事主口供調查後得知，翻查事發當日及前後數天的閉路電視片段記錄，找不到她曾經進入過警署的片段，事主描述警署內案發地點，與實際情況亦有重大出入，警方現正積極跟進調查。謝振中表示，網上流傳昨晚（10日）在九龍塘又一城商場內有示威者死亡，事實是警方昨日在上址拘捕12人，包括11男1女，其中一名男子頭部受傷流血，另一名男子則報稱不舒服，均送往明愛醫院治理，二人送院時均是清醒，頭部受傷的男子仍然留醫，情況穩定。

謝振中否認向個別傳媒透露涉案女事主的個人資料。 （賴雯心攝）

澄清無向個別傳媒「放風」女事主病歷

其後，謝振中被問及近日是否向個別傳媒「放風」，透露涉輪姦案女事主的個人資料，他澄清指，傳媒日常工作均會向不同機構包括警隊取得更多資料，警察公共關係科亦一貫配合，故他對有個別媒體將行業一貫做法變成新聞的做法，感到難以理解，「我係第一次見呢樣嘢」。他表示，留意到有個別傳媒就女事主的病歷作出報道，澄清自己並無向該傳媒提供任何相關資料，至於有關資料的真確性，基於私隱原因，並不能在記者會上向公眾披露該名女士的個人資料，對該「放風」傳聞作出否認。

「高佬」郭嘉銓將接任

記者會完結後，謝振中特意回返記者室與傳媒閒聊，他指今日是他最後一次主持4點鐘記者會，下次將會有接任人主持，警方亦將會交代。謝閒談間未有透露由誰接棒，僅稱「已經同嗰位阿Sir交代晒，佢都已經返緊工」。消息指，隨著下周一（18日）警務處處長盧偉聰退休，謝振中於下周五（22日）亦會調離公共關係科，如無意外，下一次警方記者會將由現時駐守人事部的總警司郭嘉銓接任。

據悉，謝振中即將調離公共關係科，暫時退居幕後，轉到遴選委員會，主責總督察晉升警司的遴選委員會工作，調職屬於「平調」。消息指，這次屬警隊內恆常調職，並非謝振中主動申請。至明年約2至3月，謝振中便會重返前線，在其中一警區擔任指揮官。

至於接任的郭嘉銓身高逾六呎，與謝振中年紀相若，他1998年畢業於香港中文大學政治及行政學系，曾任前一哥鄧竟成副官及機場警區指揮官，對預防恐襲風險經驗豐富，並曾借調往澳洲出任教官一年，2010年獲提拔任警司，其後曾任尖沙咀分區指揮官。郭善於溝通，據悉與傳媒關係良好，一度被視為「隔代一哥」的黑馬人選。

謝記者會上曾指指荃灣警「推開」傳道人

警方多次召開四點鐘記者會，曾出現一些具爭議的言論。8月底，一名警員在荃灣執勤時舉槍，並用腳將前面一名跪地的傳道人踢開，謝振中當時解釋指，同袍本能反應地用腳嘗試「推開」當刻一個威脅點。