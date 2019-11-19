【飛磚謀殺】上水被磚擊斃清潔工「頭七」　「地區人士」獻花牌

上周三（13日）上水近中午北區大會堂有不同政見人士發生衝突，現場磚頭橫飛。其間一名70歲食環署外判清潔工在午膳期間取出手機攝錄，頭部遭磚頭擊中重創，即時需送往北區醫院急症室。其後轉送威爾斯親王醫院神經外科後，搶救至周四（14日）晚不治。今（19日）為死者羅伯「頭七」，有街坊返回事發現場為他辦法事。

有市民在事發位置設置祭壇，寫上「沉冤待雪 嚴懲暴徒」。（郭倩雯攝） 死者同事、街坊及鄉親發起到超渡儀式。今早9時許，有百多人到場並將花牌送到北區大會堂一帶，而花牌上寫上由不同地區人士送出，包括「荃青地區人士」、「屯門地區人士」、「北區地區人士」等。有市民在事發位置設置祭壇，寫上「沉冤待雪 嚴懲暴徒」、「羅伯，放工啦」等字，並有人帶同白花到場獻花。

大批市民到場獻花。（郭倩雯攝）

街坊輝哥：佢本來可以領綜緩，但佢無咁做

儀式期間，街坊輝哥一度哽咽大聲道，「羅伯70歲，佢本來可以領綜緩，但佢無咁做，佢為我咃香港清潔，付出佢僅有嘅一生，佢自食其力。但不幸去影一張相，同主管單位交代，就失去一條命。」輝哥其後向記者表示，事發時他亦在場，目睹羅伯倒地後無反應，一眾街坊將他拉回路旁。輝哥續指，由於現時局勢不穩，死者居於內地的妻兒不敢來港，「連羅伯最後一面都見唔到。」

發起超渡儀式之一的香港深圳社團總會當然副會長張玉書指，他是一個土生土長的香港人，生意及鄉親社團都在區內，對於上周三的事件感到痛心，「相信好多市民都係無咗安全感。」張又指，社會上有不同學者都主動協助降困局，如不幸發生了的事件，都不希望再發生。他們表示，現時博愛醫院撥出緊急緩助金2萬、深圳社團總會籌得近10萬以協助死者家人處理身後事。