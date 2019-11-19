【飛磚謀殺】上水被磚擊斃清潔工「頭七」　「地區人士」獻花牌

上周三（13日）上水近中午北區大會堂有不同政見人士發生衝突，現場磚頭橫飛。其間一名70歲食環署外判清潔工在午膳期間取出手機攝錄，頭部遭磚頭擊中重創，即時需送往北區醫院急症室。其後轉送威爾斯親王醫院神經外科後，搶救至周四（14日）晚不治。今（19日）為死者羅伯「頭七」，有街坊返回事發現場為他辦法事。
有市民在事發位置設置祭壇，寫上「沉冤待雪 嚴懲暴徒」。（郭倩雯攝）
死者同事、街坊及鄉親發起到超渡儀式。今早9時許，有百多人到場並將花牌送到北區大會堂一帶，而花牌上寫上由不同地區人士送出，包括「荃青地區人士」、「屯門地區人士」、「北區地區人士」等。有市民在事發位置設置祭壇，寫上「沉冤待雪 嚴懲暴徒」、「羅伯，放工啦」等字，並有人帶同白花到場獻花。
大批市民到場獻花。（郭倩雯攝）
街坊輝哥：佢本來可以領綜緩，但佢無咁做
儀式期間，街坊輝哥一度哽咽大聲道，「羅伯70歲，佢本來可以領綜緩，但佢無咁做，佢為我咃香港清潔，付出佢僅有嘅一生，佢自食其力。但不幸去影一張相，同主管單位交代，就失去一條命。」輝哥其後向記者表示，事發時他亦在場，目睹羅伯倒地後無反應，一眾街坊將他拉回路旁。輝哥續指，由於現時局勢不穩，死者居於內地的妻兒不敢來港，「連羅伯最後一面都見唔到。」
發起超渡儀式之一的香港深圳社團總會當然副會長張玉書指，他是一個土生土長的香港人，生意及鄉親社團都在區內，對於上周三的事件感到痛心，「相信好多市民都係無咗安全感。」張又指，社會上有不同學者都主動協助降困局，如不幸發生了的事件，都不希望再發生。他們表示，現時博愛醫院撥出緊急緩助金2萬、深圳社團總會籌得近10萬以協助死者家人處理身後事。
網上片段所見，死者當時手持物件。而警方指，他當時只是手持手機拍攝。（網上片段）
警稱清潔工只手持手機拍攝 案件列謀殺
新界北總區刑事高級警司陳天柱於上周五（15日）向傳媒交代案情指，威者在13日下午在上水大會堂，包括龍運道一帶架設路障，以磚頭阻塞道路。有十數名市民在龍運道嘗試清理磚頭期間，與黑衣人一度發生爭執，其後黑衣人離開現場。數分鐘後，約20至30名黑衣人在離開後再次返抵現場，向正清理道路的市民發生肢體衝突，黑衣人先向市民投擲磚頭及鐵支；亦有市民向黑衣人投擲磚頭。此時，一名黑衣人手持磚頭，掟向死者。死者頭部受創，隨即倒地昏迷。現時案件列作謀殺處理。
警方表示，70歲的死者為食環署外判清潔工，相信不屬於任何政治背景和傾向。事發當日他在石屋一帶工作，但不包括案發現場，而現場與他工作的地點相距數百米。他當時正值午膳時間，獨行且只是手持手機拍攝，並沒有與任何人發生衝突。