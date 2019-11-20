【11.18‧油尖旺】閃光彈非飛虎隊專用　其他「王牌」均會使用

警方於周一（18日）於油麻地處理衝突期間使用閃光彈，警方指使用閃光彈是為引開衝擊人士注意力，是無可選擇下使用。據了解，閃光彈除飛虎隊之外，多個警隊「王牌」隊伍包括機場特警、反恐特勤隊，以及刑事情報科「Hit Team」亦會有機會使用。

行動部高級警司汪威遜於昨日例行記者會指，警方周一（18日）於油麻地彌敦道一帶進行掃蕩及拘捕，即場拘捕約200人，汪指，警方於處理被捕人士期間，近千人向警方投擲汽油彈、雜物及衝擊，甚至有機會搶犯，警方無可選擇下使用閃光彈，引開他們的注意力，而讓在場人員可以盡快繼續處理現場情況。對於懷疑為飛虎隊車輛出現於衝突現場，汪威遜指，只要現場環境有需要，如警方有的裝備會給予同事使用，不存在那些彈藥於何時使用，又指「如果情況係咁嚴重，有人訓練咗要去處理咁暴力情況，唔排除會用任何方法處理」。

閃光彈又稱為震撼彈，是一種透過燃燒鎂元素等而發出強光，令目標視力功能短暫喪失的非致命性武器。據了解，警方主要會使用到閃光彈的隊伍，除飛虎隊之外，亦包括機場特警、反恐特勤隊，以及「刑事情報科」（簡稱CIB）綽號「攻擊隊」，又稱「Hit Team」的行動支援組的第3支隊（D3），負責支援及保護進行危險跟蹤任務的狗仔隊，執行高危險性拘捕。

可用作誘敵聲東擊西

據退休刑警人員透露，警方一般較少於公開場合使用閃光彈，舉例如需要突擊一個賭檔「鐵竇」，環境設有多部閉路電視及重門深鎖，如警方單以破門形式進入，便會很容易敗露行蹤令賭檔內人士有機會識破及毀滅證據。在此情況下飛虎隊有機會透過使用閃光彈誘敵，如於窗口投擲閃光彈，警員再「聲東擊西」從另一邊攻入。