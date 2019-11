【警方記者會】警駕小巴衝向人群　汪威遜：揸得快唔代表唔安全

今日(19日)凌晨有大批示威者在油麻地彌敦道及碧街一帶聚集,有網上片段拍到疑似警方白色小巴高速駛向人群,行動部高級警司汪威遜回應事件稱,當時警方正在油麻地進行掃蕩及拘捕行動,現場有約 200 人被捕,但旁邊有上千人續向警方掟汽油彈,有關行動是警方戰術上考慮,強調「揸得快唔代表唔安全(drive fast doesn’t mean unsafe)」,又稱警員使用戰術時面對很大壓力,因「撞死人真係要負責」

警:戰術上考慮,請對警隊有信心​

警方今日於記者會上多次被問到有警員高速駕駛小巴駛向人群,汪威遜於今日記者會上稱,當時警方正在油麻地進行掃蕩及拘捕行動,現場有約 200 人被捕,但旁邊有上千人續向警方掟汽油彈。汪威遜形容,當時情況極度危急,警方要採取合適的戰術進行驅散及拘捕。汪威遜直言,「揸得快唔等於唔安全(drive fast doesn’t mean unsafe)」強調所有警員均接受過良好訓練,在如此重要的時刻,面對極端暴力、無視法紀的示威者,警方如何有效地拘捕及控制場面,便需要安全地使用戰術,「請對警隊有信心並支持警隊(be confidence to the police and please be support to the police)」

有另一段網上片段顯示,警方於彌敦道向前推進其間,有示威者向該三輛白色小巴方向投擲汽油彈,之後最前兩架的白色車輛突然加速向前衝,並穿過路障,前方明顯看到有示威者快速逃去。

警:由始至終都沒有做過一件事罔顧人命

至於警方的做法是否「罔顧人命」,汪直指形容錯誤,強調警方由始至終都沒有做過一件事罔顧人命,反指「過去150幾日,邊個用緊磚頭掟警察,邊個向無辜市民掟汽油彈,邊個因為政見唔同就肆意毆打,一切一切相信都唔係警方」,並稱為何要將「罔顧人命」放在警方身上,形容「絕對非常失望」。汪指,警方昨晚完全是戰術上的考慮,警員亦面對很大壓力,如何可以在如此困難的情況下做到,「可能大家唔明白,因為面對壓力嘅,唔係你哋」並稱警方受過的訓練、面對的挑戰、危險,完全無可置疑,希望大家明白警方面對的危險,體諒警方的風險。

汪威遜又指,警員使用戰術是面對最大的壓力,「撞死人真係要負責」,指警員面對暴徒要拘人、顧及自己及他人的安全,又稱危險駕駛是罔顧他人安全的行為,非警方戰術使用上會出現的因素,警方事前會經過風險評估。

汪強調警方由始至終都沒有做過一件事罔顧人命。(陳浩然攝)

另外有人指控警方於伊利沙伯醫院附近發射催淚彈影響醫院,江永祥指,當時暴徒選擇在加士居道破壞,因應暴徒違法行為而驅趕及拘捕,「所謂阻礙物資傳送及醫院運作,責仼全在於暴徒」,而院方已與機電工程署等,檢測現有系統並無異常。記者質問警方是否「拖埋病人醫護落水」,江永祥指當時警員面對極端暴力攻擊,警員必定會還擊,指否則地點會成為暴徒合法使用暴力的地點,又指如醫院運作受影響、病人不能看醫生,責任在於暴徒。