【警方記者會】警駕小巴衝向人群　汪威遜：揸得快唔代表唔安全

今日（19日）凌晨有大批示威者在油麻地彌敦道及碧街一帶聚集，有網上片段拍到疑似警方白色小巴高速駛向人群，行動部高級警司汪威遜回應事件稱，當時警方正在油麻地進行掃蕩及拘捕行動，現場有約 200 人被捕，但旁邊有上千人續向警方掟汽油彈，有關行動是警方戰術上考慮，強調「揸得快唔代表唔安全(drive fast doesn’t mean unsafe)」，又稱警員使用戰術時面對很大壓力，因「撞死人真係要負責」

警：戰術上考慮，請對警隊有信心​

警方今日於記者會上多次被問到有警員高速駕駛小巴駛向人群，汪威遜於今日記者會上稱，當時警方正在油麻地進行掃蕩及拘捕行動，現場有約 200 人被捕，但旁邊有上千人續向警方掟汽油彈。汪威遜形容，當時情況極度危急，警方要採取合適的戰術進行驅散及拘捕。汪威遜直言，「揸得快唔等於唔安全(drive fast doesn’t mean unsafe)」強調所有警員均接受過良好訓練，在如此重要的時刻，面對極端暴力、無視法紀的示威者，警方如何有效地拘捕及控制場面，便需要安全地使用戰術，「請對警隊有信心並支持警隊（be confidence to the police and please be support to the police）」

有另一段網上片段顯示，警方於彌敦道向前推進其間，有示威者向該三輛白色小巴方向投擲汽油彈，之後最前兩架的白色車輛突然加速向前衝，並穿過路障，前方明顯看到有示威者快速逃去。

警：由始至終都沒有做過一件事罔顧人命

至於警方的做法是否「罔顧人命」，汪直指形容錯誤，強調警方由始至終都沒有做過一件事罔顧人命，反指「過去150幾日，邊個用緊磚頭掟警察，邊個向無辜市民掟汽油彈，邊個因為政見唔同就肆意毆打，一切一切相信都唔係警方」，並稱為何要將「罔顧人命」放在警方身上，形容「絕對非常失望」。汪指，警方昨晚完全是戰術上的考慮，警員亦面對很大壓力，如何可以在如此困難的情況下做到，「可能大家唔明白，因為面對壓力嘅，唔係你哋」並稱警方受過的訓練、面對的挑戰、危險，完全無可置疑，希望大家明白警方面對的危險，體諒警方的風險。

汪威遜又指，警員使用戰術是面對最大的壓力，「撞死人真係要負責」，指警員面對暴徒要拘人、顧及自己及他人的安全，又稱危險駕駛是罔顧他人安全的行為，非警方戰術使用上會出現的因素，警方事前會經過風險評估。

汪強調警方由始至終都沒有做過一件事罔顧人命。（陳浩然攝）

另外有人指控警方於伊利沙伯醫院附近發射催淚彈影響醫院，江永祥指，當時暴徒選擇在加士居道破壞，因應暴徒違法行為而驅趕及拘捕，「所謂阻礙物資傳送及醫院運作，責仼全在於暴徒」，而院方已與機電工程署等，檢測現有系統並無異常。記者質問警方是否「拖埋病人醫護落水」，江永祥指當時警員面對極端暴力攻擊，警員必定會還擊，指否則地點會成為暴徒合法使用暴力的地點，又指如醫院運作受影響、病人不能看醫生，責任在於暴徒。