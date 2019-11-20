【理大逃城】撤走學生成化解困局轉捩點　半百社會賢達幕後居功

一條《逃犯條例》修訂草案，引爆史無前例的「政治炸彈」。持續逾五個月的反修例示威，不單各區滿目瘡痍，多間大學頹垣敗瓦。自周日（17日）起，理大一帶如受戰火洗禮，警方與示威者的攻守「拉鋸戰」，卻在橡皮筋頻斷之際冒出曙光，大批未成年學生獲准撤離。局勢得以稍歇，幕後功臣原屬半百名社會賢達，當中張達明、梁繼昌、鄭承隆等人的「皇仁校友 x 監警會前成員」網絡，尤其重要。

●「理大圍城戰」 攻守兩難

上周開始，網民接連發起「三罷」行動，除觸發各區衝突外，多間大學同樣淪為「戰場」，尤以中大及理大最激烈。周日下午，一名傳媒聯絡警長左小腿中箭，導致情況急轉直下，隨之而來是警方裝備升級，首度配以AR-15實彈槍戒備。當晚開始，理大一帶火頭處處、僱淚彈橫飛、裝甲車起火，警方曾開實彈示警，校園外警力嚴障以待，校園內示威者進退不得，猶如一場「理大圍城戰」。

● 社會賢達斡旋 撤走逾百學生

「戰況」最激烈的17日晚上至18日清晨，大批示威者被困校內，當中不乏未成年中學生，直至傳出大批急救員被捕，警方「攻入」校園範圍，「營救」之聲此起彼落。雖然警方澄清並非「攻入」理大，但局勢失控，已成全港甚至國際焦點。18日晚至19日凌晨，多名社會賢達與警方斡旋後，成功撤走校內逾百名學生，當中18歲以下的可免被捕，但會登記資料及拍攝樣貌，保留法律追究權利。

警方表示，截至昨晚（19日）11時，一共有近800人，和平離開香港理工大學，接受警方調查，當中近300人未滿18歲。

●「皇仁校友 x 監警會前成員」

衝突至今，雖然仍有少量示威者堅守校園，惟局勢已因此明顯舒緩，幕後一班由社會賢達組成的50人「網絡」，居功不少，當中包括前立法會主席曾鈺成、多名中學校長、社工、議員等，亦有一名政治助理。值得留意的是，不少「皇仁校友」及「監警會」前成員，在事件中發揮重要角色，包括港大法律系講師張達明、會計界立法會議員梁繼昌、前財政司司長曾俊華政治助理羅永聰、監警會前成員鄭承隆及一名在警隊內的皇仁舊生。

● 與兩警方高層斡旋

消息稱，由於被困理大內的示威者，有大批未成年中學生，引起廣泛關注。18日下午，立法會議員（教育界）葉建源，聯同數十位中學校長召開記者會，呼籲當局允許校長及輔導人員，進入校內將學生平安接走。與此同時，張達明除與天主教香港教區輔理主教夏志誠聯絡，亦向監警會前成員鄭盛隆及林大輝交涉，雙方商討後，再與一名警方高層斡旋；林大輝亦曾與昨日（19日）升任警務處副處長的蕭澤頤溝通。

另一邊廂，曾任監警會成員的立法會議員（會計界）梁繼昌，與醫護及教育界攜手，並聯繫與他屬同一政黨「專業議政」的立法會議員（衛生服務界）李國麟及立法會議員（教育界）葉建源，在以學生安危為大前提下斡旋。行動中張達明、梁繼昌、羅永聰畢業於皇仁書院；而張達明、梁繼昌、鄭承隆、林大輝亦是監警會前成員，梁、林二人更是理大出身。

這個「皇仁校友 x 監警會前成員」網絡，其實不少人是理大及中大出身，雖然未能完全平息反修例風波，但至少化解一場逼在眉睫的危機。