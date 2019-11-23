【理大圍城】校園內遺大量汽油彈　電油、化學品器皿遍地

警方包圍理大至今第七日，連日陸續有示威者選擇向警方登記離開，或以自己的方式逃走，於理大留守的人數逐漸減小。惟經歷連場衝突過後，校園內一片狼藉，除不少設施、店舖被毀壞，校園內各處已遺下衝突痕跡，除頭盔、防毒面具等物資外，於主校園地面各處仍有大量汽油彈及原材料，包括電油、食油、天拿水，亦出現易燃或腐蝕性化學品器皿如壬烷、磷酸等。

理大上周爆發激烈衝突，烽煙四起。（資料圖片）

自上周一（11日）三罷行動起，本港多間大學成為示威衝突現場，其中示威者佔據理工大學及多次堵路，紅磡海底隧道收費亭在屢被破壞後，上周四（14日）起封閉至今。至周日（17日）理大及紅磡一帶再爆發激烈衝突，示威者多次投擲汽油彈，警方以催淚彈還擊，烽煙四起，警方封鎖理大各個出口及一帶道路，將示威者圍困校園。

自圍困行動起，警方指所有由校園離開的18歲或以上人士均會被涉參與暴動被捕，而18歲未成年人士離開則會由警方登記資料及拍照，不作即時拘捕，連日來示威者陸續離開，留守人數逐漸減少。記者今日現場所見，校園內氣氛凋零，但處處仍遺下示威者曾使用的用品。於理大正門樓梯上方附近，近C座對開地面仍放置大量已製成汽油彈，以及原材料包括工業白電油、天拿水、消毒火酒、壓縮機油、食油等，以及多瓶清潔劑包括洗碗碟機快乾劑及氯性消毒除漬劑。記者現場所見，有被棄現場的汽油彈，裝有不同顏色液體，如分成藍、白、透明三層，懷疑被混合不同物料製成。

易燃、腐蝕性化學品棄於地上

另外現場亦出現化學品器皿如易燃品壬烷、己烷，具腐蝕性的濃磷酸等，理工大學多個實驗室早前被人闖入，香港01記者當時於現場視察，發現實驗室內有被搜掠的痕跡。一些貼有危險標誌「易燃」的櫃被打開，櫃內的化學品被放滿一地。