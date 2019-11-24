【11.24理大】張達明料勇武示威者已離開　批政府經常錯判形勢

理工大學外的示威衝突由上周日（17日）持續至今踏入第8天仍未結束，全城關注在內示威者的情況。曾多次進入理大內協助人員離開的香港大學法律學院首席講師張達明在商台節目《政好星期天》中表示，相信勇武示威者已經離開理工大學，現時仍在理大內的人士大約30多人。他批評修例風波中政府經常錯判形勢，將所有走上街頭的人標籤為暴徒；他強調警方拘捕時，應有合理的基礎，逗留理大就拘捕的行為並不可取。

張達明指，理工大學範圍大，仍然留守的數量難以估計，但認為30多人應該較為準確，但他相信勇武的示威者已經全部離開理大，現在仍留下的人並非暴力示威者，大多因為情意結，不想拋下其他人所以堅持留下；亦有人認為自己只是聲援，並未有暴力行為，質疑警方圍城。

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張達明表示在與理大內人士溝通時，感受到他們對警方的極度不信任，認為「出去會被警察毒打」。他並批評政府在修例風波中經常錯判形勢，將所有走上街頭的人標籤為暴徒；而事實上，目前所有走出理大向警方自首的被捕人士，全部獲保釋未有被檢控。他強調，警方拘捕任何人都應該有合理的基礎，除非有證據證明被捕者涉及掟汽油彈等行為，否則不可以因為逗留理大就提出檢控。

張：香港分化嚴重 籲政府理性、公道、文明解決問題

張更感嘆，現時香港分化嚴重，呼籲政府不要用強權去解決問題。他表示，在理大事件中，他觀察到前線警員儘管有瑕疵，但行為都較為克制，「是個好示範」，他強調政府應該去改變，以理性公道文明的方式解決問題。