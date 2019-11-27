【和你lunch】觀塘百人遊行、黑衣人設路障　九龍灣半百防暴戒備

過去數日均有網民發起「和你lunch」活動，今日（27日）中午12時許，再有網民發起「和你lunch」活動，他們由觀塘駿業街遊樂場、九龍灣常悅道宏照道十字路口出發。至下午一時許出發，觀塘近百人眾人高叫「香港未完」等口號，示威者於馬路間穿插。其間有黑衣人設路障，防暴警員到場清走路障，並指警方不會阻止和平示威。至於九龍灣有多名防暴警員戒備，近百人站出馬路中心。

有兩名示威者戴上律政司司長鄭若驊面具到場示威。(鄧詠中攝)

觀塘多名防暴警員戒備 過百示威者站出馬路

觀塘遊行人士行出馬路，路旁更設有路障，有人高叫口號「還我校園，拯救poly」。（陳蕾蕾攝）

有示威者參與「和你Lunch」活動，市民李先生表示他多次參與相關活動。其間近百人出發，他們高叫「香港未完」、「拯救poly」及「還我校園」等口號。遊行人士行出駿業街馬路，路旁更設有路障。至下午約1時25分，示威者步行至工業區，多人衝出至馬路，高叫口號「還我校園，拯救poly」。

現場可見，部份人帶備雨傘及戴上口罩。途徑街口有路障，車輛被阻塞，當時有交通警駛至。更有黑衣人沿路設路障，遊行人士走至偉業街，行出馬路交界停，高呼口號。至下午1時半，有防暴要求記者及示威者上回行人路，並清理馬路的路障。遊行人士向警員指：「殺人犯」「強姦犯」！

「你地可以使用公民權力，只要不是犯法」其間有防暴警員開咪指，只要一切是合法，你們是和平地示威，去表達訴求，警方不會阻止你，如果你阻路及破壞就是非法集結，否則警方不會阻止你。該名警員指：「你地講既野要基於事實，你地有可以表達權利的自由，如果你地作出失實指控，挑撥到現場人士，係有機會係非法集結，同遺反公安條例。」

參箕示威的廚師李先生，他指今日帶同吞拿魚三文治、咸牛肉牛角包到場，請在場人士取用。李先生手持的紙張寫上「廚師與香港人同行」、「請你食Lunch」，李先生續指，今次非首次進行此類活動。至下午約1時50分，在場的示威者陸續散去，有在場人士指「我哋返返食飯喇！」在場人士返回行人路及離去。

九龍灣過百示威者「和你Lunch」

至於九龍灣有多名防暴警員戒備，近百人站出馬路中心。(鄧詠中攝)

至下午約一時，有戴口罩人士途經，他們與防暴警員只是一路之隔。示威者高叫口號，包括「解散警隊，刻不容緩」。現場可見，有半百名警員到場戒備，他們於十字路口駐守，其間有警員拍攝在場人士情況，並有人指「影住黑衫人」。

至下午約1時40分，現場近百名示威者聚集，大部分人高叫口號。其間有示威者高叫「生命麵包」、「返去食海底撈」，以批評早前警察於理大向留守者指「睇唔起生命麵包，應返大陸食海底撈」的言論。其間有示威者高唱《願榮光歸香港》。至下午1時50分，仍有數十人於國際交易中心外叫口號。有兩名示威者戴上律政司司長鄭若驊面具到場示威。

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昨日九龍灣百人聚集 防暴警到場舉藍旗

昨日（26日）九龍灣常悅道宏照道零碳天地對出空地，亦有近百人聚集，陸續有人加入，有黑衣示威者帶領大叫「光復香港 時代革命」等口號，大部分人戴上口罩，並手持文宣開始沿宏照道遊行。示威者在宏照道常悅道交界聚集，阻礙車輛前進，有人以垃圾桶堵塞常悅道。有上班族持飯盒一邊行一邊食。後來示威者唱《願榮光歸香港》。

其間，十多名手持盾牌、警棍、長槍、沒有顯示警員編號的防暴警員到場，舉起藍旗。示威者回到行人路，向警員喝倒采，宏照道通車。示威者在行人過路處來回過馬路。至下午2時26分防暴警員全數收隊離開。