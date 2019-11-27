【11.27理大】警宣布刑偵人員周四早上入校園　處理危險品及搜證

理大圍城踏入第11天，示威者連日陸續登記離開、被捕或逃走，留守者人數漸減，但最近仍有零星留守者於校園出現及見傳媒。校方於昨今兩日進入理大搜索，校方下午發聲明指已進行全面尋找留守人士的工作，建議警方立刻解封校園，及要求相關政府部門盡快處理校園内所有危險品，包括汽油彈和攻擊性武器等。 警方指決定會於明日早上派由警方談判專家、爆炸品處理課及傳媒聯絡隊，聯同消防救護、臨床心理學家等組成的安全小組，連同刑事偵緝人員入校，先處理危險品及攻擊性武器，及就校園被破壞情況進行搜證工作，警方指希望於明日完成工作後盡快重開校園。

油尖警區指揮官何潤勝指，警方決定於明早進入校園。（黃廸雯攝）

油尖警區指揮官何潤勝指，由理大教職員、專業輔導員、醫護人員、社工等組成的工作小組，於最近兩日已進入校園尋找及勸離留守者，據校方指已全面完成校內搜索工作，於今日無發現有留守人士，另外何又指校方剛知會警方，指校園受到嚴重破壞，遍佈危險品及攻擊性武器包括汽油彈，校方希望警方可盡快處理。

警安全小組及刑偵人員 明早入校處理危險品及搜證

何潤勝表示警方考慮到校方搜索工作完成，及已知會警方校內情況，警方決定會於明日早上派由警方談判專家、爆炸品處理課及傳媒聯絡隊，聯同消防救護、臨床心理學家等組成的安全小組，連同刑事偵緝人員入校，先處理危險品及攻擊性武器，包括汽油彈及腐蝕性液體，亦會處理校園被破壞情況及進行搜證工作，校方亦承諾陪同警方安全小組入校協助行動，何指相信在校方協助下可以有效率完成及盡快重開校園。

何潤勝指警方一直與校方保持緊密聯繫，以人道立場及靈活彈性態度處理，又指警方目的希望盡快恢復校園安全，令校方可盡快重開校園，指於明天處理完校園內物品及完成搜證後，會盡快將校園交校方處理。

指防暴警員不會陪同入校

被問到會否有防暴警員入校，何潤勝指暫時不會安排防暴警員陪同，另外指如再發現有留守者，何潤勝指警方會以一貫醫療優先的方法處理，即先讓有關人士看醫生，警方會進行登記及拍照方便日後跟進。對於校方聲明指希望警方立即解封校園，何指立即解封比較困難，因校內有很多危險品需要處理，希望明日盡快完成工作，又指目標與理大一致希望盡快重開校園。被問為何不安排消防人員處理校內危險品，何潤勝指警方爆炸品處理課與消防員的專業有別，爆炸品處理課專門處理「高危啲，會爆炸」的物品，消防員則處理危險品，又指安全小組內已有消防人員，「與其分開幾次入去，不如一次過入去咪仲好」。

繼昨日（26日）理大校方派出七隊包括專業輔導員、醫療人員、社工和保安的小組，於校園各處尋找留守者，其後覓得一名女留守者，今日校方再進行搜索行動，理大行政副校長盧麗華稱，今日校方加強人手至100人，包括3名副校長、各個學院院長及專業輔導員等，惟指於行動中未有發現任何留守人士。

理大於今午4時發聲明，提出三個要求，包括校方指鑑於在這兩天已進行了全面尋找留守人士的工作，建議警方毋須再採取類似的行動，並立刻解封校園；另外校方要求相關政府部門盡快處理校園内所有危險品，包括汽油彈和攻擊性武器等；聲明又要求相關部門於執行任何行動時，要以和平和人道方式，保障所有人士的人身安全。