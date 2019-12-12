【奪命車禍】新田公路七人車故障停慢線　司機下車查看遭貨車撞斃

今早（12日）新田公路發生奪命車禍，一輛七人車因故障停泊慢線，53歲司機其後下車查看，尾隨貨車疑收掣不及，撞向男車主，並將其捲入車底並拖行，當場證實死亡。現場消息指，死者為運送傢私公司的東主，身上有被輾過的痕跡。

七人車故障停慢線 司機下車查看被撞

今早（12日）7時20分，新田公路元朗方向，近錦繡花園位置，一輛七人車故障停路上，尾隨貨車疑收掣不及，撞向七人車尾部，貨車後方的拖頭車再撞向貨車；一名站七人車旁的男司機，疑下車查看時被貨車撞倒，經救護人員證實現場身亡，警方正調查事件。事件中後方拖頭司機不適送院。

53歲死者遭拖行 身體被輾

據現場消息指，私家車司機事發時正駕駛七人車，新田公路往上水方向行駛，其間疑車輛出現機件故障，逐將七人車停於慢線並下車站於車旁查看。尾隨的16噸貨車及後因收掣不及撞向七人車，死者被貨車撞倒，而貨車亦遭後方拖頭撞倒，七人車司機遭貨車撞並捲車底拖行，當場證實死亡；而七人車亦被推前數十米，車尾嚴重損毀。據了解，53歲死者為運送傢私公司的東主，事發時死者已落「p波」，伏屍位置於被撞位置20米外，身上有被輾過的痕跡。

肇事的貨車車身寫有廣西河池金墉運輸有限公司，翻查資料，該個公司主要由廣西運送貨物至香港。

運輸處：如有可能應將車輛移離車道

運輸處宣佈，因交通意外，新田公路往元朗方向近米埔的第1線仍然封閉。駕駛人士只可使用餘下行車線行車。現時在新田公路往元朗方向的車龍龍尾已到粉嶺公路近古洞，上址交通現時擠塞。

翻查運輸處資料，當汽車遇上中途壞車時，司機應先要顧及自己的安全，如有可能應將壞車移離行車道，司機與車上乘客，也應遠離行車道。如路上有路肩或邊帶，應把車輛停在該處，司機及和車上乘客亦應留在該處，並亮壞車警告燈。

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曾發生嚴重傷亡事件 三車串燒釀42人傷

翻查資料，新田公路限速為每小時100公里，為全港少數限速達至100公里的路段，新田過去亦曾發生嚴重車禍事件。

2017年12月6日，新田公路往元朗方向近加州花園對開，發生三車相撞意外，包括一輛直通巴士及兩輛貨車，造成5男4女受傷。

2017年1月22日， 新田公路近石湖圍發生奪命交通意外，一輛黑色七人車向上水方向行駛時，意外撞向因故障停於快線的密斗貨車車尾。七人車司機重傷昏迷，搶救後身亡。

2016年12月25日，新田公路發生3車相撞事件，一輛貨櫃車駛至米埔村時故障停下，尾隨巴士及小巴收掣不名撞前，釀成42人受傷，兩名女傷者一度危殆。

2016年5月9日，一輛貨車於新田公路向元朗方向行駛時，失控撞毀，司機及旁邊乘客被困車內，途經車輛司機報警，消防員到場把傷者救出。