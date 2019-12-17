【理大圍城】匿藏、失落、逃脫　示威者暗黑14天：職員開門險被揭

11月中旬，反修例衝突演變成大學攻防戰，中文大學和理工大學先後成為「戰場」。理大圍城13日，示威者突圍、游繩、爬渠逃走，留守者後期散失於校園幽暗角落裏。事隔一個月，有曾被困兩周、最後逃出的示威者接受訪問，憶述匿藏躲避理大職員搜查的經歷，也談到長期留守情緒低落，靠看動畫、上連登減壓。

解封：逃出翌日telegram 報平安

11月30日，理大解封翌日下午，記者的telegram收到短訊：「平安出返嚟啦。」發訊者是理大解封前夕，身穿綠衣、獨自開記招的留守者——阿翔。他在11月16日進入理大，主要負責伙食及清潔，遇上警察包圍，他當了十多日「囚徒」。被困兩周，他錯過了區議會投票、召開了人生第一次記者會、練成匿藏逃生的技能。

阿翔是少數留守到最後的示威者，重獲自由後，除透過telegram向記者報平安，也談到匿藏方法及留守者心情。他形容後期留守者常躲在藏身之所，只在熟悉的範圍活動，「夜晚無人先偷偷地出嚟，廁所都係偷偷地去」，大部分時間在恐懼中度過。

11月24日，阿翔（圖右）曾見記者，估計當時至少30人留校，部份人驚恐焦慮，不肯進食。（資料圖片／高仲明攝））

抉擇：選定留守 專心尋「鐵竇」

回望圍城13日，其實早於第二、三天起，留守者對去留已有分歧，逐漸演變成兩個平行時空。有意逃生的人，每日放哨，留意警力分佈，研究逃走路線；決心留守者專注尋找藏身地點，在雜物堆中尋寶，保存物資。儘管大多數人對去或留搖擺不定，但一旦下了決定，精神狀態都明顯不同。

容身：冷氣機槽、通風口藏身

記者在理大校園採訪多日，不時遇到阿翔，發現他總是漫步校園，因為他早已決定留守，無須思考逃亡大計，專心收集物資，為持久戰作準備。「食物需要搵，因為選擇較少，尤其（後期）廚房唔開嘅時候」。阿翔笑言，但更重要的任務是尋找「鐵竇」，有鎖有櫃有床的房間最具「戰略意義」。他解釋：「就算有人入到嚟，第一眼都睇唔到我。」記者觀察到留守者見縫插針，只要夠隱閉，假天花、機房、通風槽、冷氣機槽都可以是藏身之所，這些地方經常遺下雜物、床舖及食物殘渣。

理大留守者匿藏地方：

躲避：匿床下底避搜查

鐵竇不止一個。圍城中後期社工、教師、理大職員紛紛出動洗樓，留守者要躲避他們規勸，需要經常轉換藏身之所。最驚險一次，阿翔正躲在一個有鎖的房間，惟理大職員用鎖匙開門檢查，他即時閃入床下底，「搵啲雜物遮住擋住」，幸好職員未有仔細搜查，事後要轉至第二個藏身點。

計謀：靜待紅隧通車尋「機會」

兵捉賊的遊戲幾乎每日都上演，留守者堅持死守是基於一個判斷——紅隧開通就有路走。阿翔指，紅隧是香港交通樞紐，警方不可能長封，這場仗勝負取決於誰更有耐性。再退一步來說，阿翔始終認為留守好過自首：「我嚟清潔都有錯？清潔都叫暴動？」他覺得，要離開校園的人應該是警察。

理大校方搜索人員在全校園搜索留守者

分歧：二人小組分道揚鑣

但紅隧究竟何時恢復通車呢？留守者茫無頭緒，長期處於高壓狀態。阿翔坦承曾陷於低潮，他本與一名好友組成小隊，惟朋友未滿18歲，為免家人擔憂，終透過校長協助離開理大。二人小組解散，阿翔為此頹廢了大半日，「因為唔捨得佢，無咗隊友，惟有同自己講要撐住落去」。

留守者相信只要紅隧開通，便會有路可走。。（資料圖片／羅國輝攝）

疑慮：「救護」夜間出沒拍門勸離惹不安

留守期間，理大不時傳出速龍進攻、Z Core洗樓，甚至有黑社會出沒的謠言。阿翔憶述，有一隊三男一女組合，自稱是First Aid小隊，常在夜間出沒，不斷叫道：「手足啊，一齊出嚟走啦！」有一次，他被對方遊說出來傾談，對方不斷勸說他離開，聲稱即使登記資料後亦可刪除。阿翔拒絕，卻因此暴露藏身地點，事後其門鎖被撬，阿翔至今無法確認對方身份。

失落：上連登看動畫減壓

為了紓壓，阿翔選擇看動畫。有一次記者在餐廳一角，發現身穿紅衣的阿翔神態自若，靜靜地坐在椅子上，使用餐廳內的電腦上連登、開youtube看動畫《慎重勇者》，劇情偶有笑點，阿翔便發出一兩聲嘻笑聲。這時他已從好友離隊的失落中恢復過來。旁邊兩名外媒記者近距離拍照，他也不阻撓，只隨手戴上一頂鴨舌帽。阿翔說，希望透過鏡頭讓外面的手足知道留守者還好，不必擔心。

恐懼、不安彌漫着整個理大校園，如何調整心情、疏理情緒，成為留守者重要的課題。 （資料圖片／高仲明攝）

崩潰：「抗爭飯堂」廚師情緒異樣

阿翔一副滿不在乎的樣子，似乎較能適應困境，但坐困愁城不是人人吃得消。他憶述，「理大廚師」入院當日，精神開始有異樣，「有少少混亂，情緒大上大落，側邊啲人都驚驚地。」部份留守者情況更令人擔憂，「有人匿埋四、五日無出嚟，涼都唔沖，唔敢見人，同社工講嘢連完整句子講唔到。」

轉機：警察進校搜證

理大解封前一兩日，警察開始進入理大搜證，阿翔憶述：「驚佢哋會趁機洗樓，呢一兩日係匿得最埋」，但這同時又意味着理大或快將解封，「當時已經知道可以走得」。結果警察檢走汽油彈及武器後，未有洗樓捉人。阿翔原本打算在29日解封當日晚上才走，但聽聞理大已安排保安駐守，擔心再次被困，所以中午悄然離開。逃出生天的第一日，他約朋友食飯相聚。

11月23日，理大內的義務廚師，在郭家麒和社工陪同下離開。阿翔指，當日已發現廚師情緒不穩。（資料圖片／羅國輝攝）

逃脫：暫「強逼」放假

離開理大已大半個月，阿翔偶爾會想重返理大，被困太久，他坦言對外面世界有點陌生。他正「強逼」自己放假，放鬆一下疲憊的身心，近來只與朋友相聚、與手足互相開解。和理非活動盡量不參與，只是轉發Twitter做文宣任務及幫襯黃店。他不認為理大圍城一役後，運動會就此完結，因他相信自6月起爆發的反修例風波，已經演變成一場「長期抗戰」。