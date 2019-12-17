【理大圍城】為游繩磨破手傷者施救淚灑　逃脫急救員未敢回最前線

理大圍城13日，逾千示威者被捕、逃走，義務急救員也面對同樣抉擇。被困兩日的急救員A（化名），曾為游繩離開的示威者處理傷口，看到對方雙手手掌磨破，當刻不禁流下男兒淚。回憶圍城歲月，他經歷激烈衝突、速龍突擊的陰霾，選擇爬斜坡離開，最後成功逃脫。兩星期後，他重披反光衣、戴回十字頭盔，於月初旺角衝突中，站在較後位置協助救援「始終驚被拉，但無諗過放棄」。

11月17日，警方多次於理大外漆咸道南發射水炮驅散示威者。（資料圖片／鄭子峰攝）

紅磚堆砌的理工大學，11月17日變成戰場。下午4時許，任義務急救員半年的A，聯同急救隊員到達理大，穿梭暢運道、理大校園為傷者急救，「理大平台大部分都係中咗水炮嘅示威者，皮膚灼痛，有人擦傷，聽聞更有人骨折」。A曾經歷中大二號橋之戰，以為警方今次也會撤離，豈料至晚上警方圍困理大，他坦言，當時沒想過事情會變成這樣。

無路可退下，A與同行急救員在校園內尋找安全落腳點，稍作休息、補給物資，繼續救援工作。當晚約八時，警方呼籲理大內人士經Y Core離開，A所認識的急救員，出去後隨即被捕，令他們打消離開的念頭。

理大正門燒焦的味道，在事發後一星期仍久久不散。（資料圖片／陳諾希攝）

速龍突襲理大 與「被捕」擦身而過

校園內風聲鶴唳。翌日凌晨5時，A在「抗爭飯堂」休息，突傳來速龍小隊攻入理大，A、B Core失守的消息，眾人驚恐不已。示威者不斷往A Core正門投擲汽油彈、瓦斯罐，火勢激烈，爆炸不絕，濃煙直捲校園，在無催淚煙的情況下，A亦要戴上防毒面具協助呼吸，他形容眼前所見是半年來最震撼。理大正門嚴重熏黑，燒焦的味道，在事發後一星期仍久久不散。

事後警方解釋，為暫避汽油彈攻擊，警員曾進入A Core樓梯旁的醫療室，但沒作任何拘捕。然而，當刻傳言指速龍拉人，令A第一次感覺與「被捕」這麼近，「好大衝擊，呢半年內第一次覺得驚，真係可能會畀人拉」。

11月17日晚上，大批衣物急救員遵從警方指示離開由Y core理大校園，惟隨即被捕。（網上圖片）

匿草叢、爬斜山坡 幾乎放棄逃走

A選擇冒險逃走。理大圍城第二天（18日），A與同行急救員尋找逃走路線，「到𠵱家都唔係好明，點解first aid要搵路走，我哋冇做任何違法嘢，點解光明正大行出嚟都要被拘捕？」眾人逃離時行藏曝光，被防暴警追著呼喝，需匿藏草叢中個多小時，更要爬上陡峭的山坡，A幾乎想要放棄。惟放棄的下場可能是被拘捕，A最後決定跑下去，期間曾遇上防暴警員遠距離持槍恐嚇「開槍射你」。逃離一幕，A久久不能忘記。

睹游繩示威者雙手磨破 當街痛哭

為數不少的留守者，同樣選擇挺而走險，爬渠、經火車路軌逃離、從6米高天橋游繩離開。A曾為游繩離開的示威者處理傷口，看到對方雙手手掌磨破，「果吓真係好心痛」，不禁流下男兒淚，與對方在街頭痛哭，笑稱「真係未試過咁樣」。A續指「如果政府肯解決問題，真係無人會出來示威。」

11月18日，示威者從6米高天橋游繩逃離理大。（資料圖片／李澤彤攝）

理大武力升級 水炮車加強水壓

兩所大學學府，俱淪為硝煙瀰漫的戰場，A經歷中大、理大兩場戰役，認為理大情況較惡劣。他解釋中大戰火僅持續一天，隨著警方撤離，中大示威者陸續棄守；理大自11月16日起衝突不絕，雙方武力升級，水炮車接連射水炮，更圍堵理大。

反修例示威中，水炮車射水炮已非新鮮事，但在理大衝突中，A稱水炮車的水壓是他看過最強的。他目睹四名示威者合力拿著一塊黃色膠板，被水炮擊中時後退數米。最令他錯愕的，是首次看到水炮車水缸清空，「即係話射到冇曬顏色水、催淚水，成件事係好誇張」。

縱然有政見 救人不問立場

警方行動中拘捕多名自稱醫護，其中12人自稱醫護但無急救或醫護資格，被以「涉嫌暴動」拘捕。對於警方稱有人假冒急救員，A斥說法荒謬，「first aid都確保唔到自己安全，點解要假冒first aid？」雖然急救員有自己的政治取向，但以他認識的急救員來說，不論對方的身分、背景，均會救援，即使半年來主要處理受傷示威者，但對受傷警察亦一視同仁，他也曾於新城市廣場協助警察，「根本無需要喺呢場運動扮中立。」

急救員多次被捕 棄跑前線感灰心

A認識的前線急救員中，有人分別在十一國慶及理大圍城兩度被捕，覺得出來再被拘捕的風險較高，決定改當後勤，如在家中觀察示威者動向，以支援前線急救工作，但對方確實會感到灰心，有人更因而患上創傷後壓力症候群。他的急救員小隊有五人在理大被捕，如今願意站於前線的只剩下20人。

走在前線，A固然想過有一日會被捕，坦言「非法集結都預咗」，但擔心被捕後的待遇。有他認識的急救員被捕時遭脫去面罩，吸入過量催淚煙，在警署嘔吐10多小時卻未獲送院治理，「被捕唔可怕，究竟之後點被人看待令人最驚」。

A經歷理大一役至今仍猶有餘悸，未敢馬上走到最前線。（余睿菁攝）

重披反光衣十字帽 未敢走上最前線

理大圍城歷時13日終告一段落，A久休兩星期後穿上反光衣，戴上十字頭盔，重返衝突現場。現時他回想理大事件仍猶有餘悸，因此未敢馬上走到最前線，於月初旺角衝突中選擇站在較後位置，「始終驚被拉，要慢慢搵番前線嘅感覺。」問他經歷此役會否想過放棄當急救員，他卻毫不猶豫回答「無諗過放棄」。