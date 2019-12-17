【理大圍城】斡旋8小時　達成三大要求　逾百中學校長帶學生回家

2019年11月18日，理大內外烽煙不斷，圍城內逾千名留守者設法離開，圍城外上萬示威者踏上街頭營救理大，催淚煙彌漫。那夜，飽受「縱容、送頭」的輿論壓力，一批中學校長進入理大，將逾300名18歲以下的中學生帶離理大。 原來，進入理大前，校長們經歷近8小時與警方、教育局等的斡旋，始成功爭取三大要求，令穿著西裝皮鞋、長裙高跟鞋的校長，可踏入圍城內「帶學生平安回家」。事隔一個月，兩名當日有參與支援的校長均稱，當晚緊張的氣氛、惡劣的環境、學生大起大落的情緒歷歷在目。

11月18日晚，上萬示威者踏上街頭營救理大，理大外烽煙四起。（資料圖片／羅國輝攝）

11月中旬本港發生兩場大學攻防戰，11月17日理大外警民衝突持續，警方以水炮車、催淚彈驅散，示威者以汽油彈、磚頭還擊，理大內外烽煙四起，氣氛緊張，至晚上理大多個出入口被包圍，應警方呼籲從Y Core 離開的人隨即被捕，此舉令留在理大內的逾千名示威者對警方失去信任，拒絕「送頭」。

接獲求助名單越來越長 校長圈焦急

至11月18日，留守者六度欲突圍失敗退回校園，圍城內留守者徹夜尋去路，圍城外，一班中學校長不斷接獲家長及學生的求助，名單越來越長，估計有逾百中學生在內，中學校長會主席鄧振強校長稱，校長圈已醞釀該如何支援學生，「形勢好惡劣，感覺理工會出大事。」至下午約2時半，鄧校長收到立法會議員葉建源的訊息，欲邀請一眾校長就理大事件商討。

11月18日下午4時半，一眾校長聯同立法會議員葉建源於立法會召開記者會，向公眾透露欲進入理大接學生。（資料圖片／陳欣彤攝）

向教育局局長表示要進入理大接學生

至下午3時半，眾校長聚集於立法會開會，一致認同當下最重要的是「進入理大，接學生平安回家」，有了共識後，鄧校長作代表，於下午3時42分聯絡教育局局長表達訴求，要求入理大接學生回家；至下午4時半，一眾校長聯同葉建源召開記者會，宣佈中學校長希望進入理大接學生。鄧校長透露，記者會尾聲，約下午5時21分，接獲楊局長通知，可安排校長代表進入理大，陪同18歲以下的學生離開，惟警方需要登記他們的資料，另外有一隊社署社工會一同入內。

至晚上7時，一眾校長循不同渠道由尖東抵達理大，並前往Hotel Icon等候社署人員，「當時我哋冇警方接頭人contact，得社署人員有。」等了將近一小時，至晚上8時半，社署人員始出現。眾人其後前往康莊道香港消防處總部大廈內，與警方代表商討校長入內的細節。

向警方提出三大要求 拒帶學生入警署

鄧振強稱，一名警察投訴課的警司與校長代表會面，校長向警方表達了三大要求，第一：不會帶學生去警署，要求在理大外即場做簡易登記，並讓家長或教師即場接走學生，「嗰個位帶去警署絕對唔理想，因為已經出現咗我哋係帶學生去送頭嘅輿論，對件事冇幫助」；第二：除了首批6名校長代表可進入理大，其他校長及教師亦可分批進入理大接走學生，「因為有啲學生唔係你學校，對於佢嚟講你係陌生人，佢未必跟你走」；第三：除了自己學生，校長亦可帶其他學校學生離開，令所有18歲以下學生得到照顧。由於每個要求警方代表都要和上司請示，至近晚上10時，警方才答允三大要求。

眾人達成共識後，越來越多的校長前往尖東支援，惟尖東一帶當時有過萬示威者聲援理大，催淚煙無處不在，零裝備校長未能離開，「等咗好耐先入去，理大防暴警察稱形勢危險，絕對唔想我哋入去，但係我哋決定咗一定要入。」

眾人等待進入理大。（資料圖片）

零裝備校長入理大接學生

至晚上11時，防暴隊將7名校長代表護送至A Core 100米外，校長及律師團隊自行進入理大，其後數十名校長及老師分批進入A Core帶學生離開，另外有一批校長在防線外護送已登記學生離開，通宵達旦，各有各崗位，流水式作業接學生離開，「我覺得香港男男女女嘅校長都好犀利，個個都返工裝束，好斯文，有啲著裙、高踭鞋，係平時校長嘅裝束，唔係要戰鬥，冇諗咁多就去接學生。」

留守者有戒心 離開學生情緒大起大落

潔心林炳炎中學劉瑤紅校長憶述，當晚理大氣氛緊張、躁動，留守者對外來校長有戒心，幸有學生認出部分校長，始取得信任。從A Core 沿著噴水池行至警察檢查站，沿路全是碎磚，學生情緒大起大落，夾雜著累、鬆一口氣、不知所措、憤怒等情緒，而校長則想盡快將學生帶離，讓他們回到熟悉的人身邊。

離開學生情緒複雜

帶著孩子走出理大，鄧振強早已在警察檢查站等待，傳遞學生登記後可離開的訊息，「嗰晚有200幾個人經過檢查站離開，超過18歲會被拘捕，當中有逾百個係Under 18歲，見到佢哋時，好明顯感受到佢哋係鬆一口氣，有啲人都有憤怒、驚慌，但大多數都畀人平安嘅感覺。」

檢查完成，學生由校長或老師護送離開封鎖線，鄧校長稱，「有啲人離開封鎖線後，會係天橋樓梯位坐一陣，先定到神。」而劉瑤紅校長則指，當晚最難忘的一刻是當她將一名女學生帶至家長跟前時，「家長攬住我，感受到佢好不安同焦慮，承受好大壓力。」

由18日開始，鄧校長先後6日前往理大尋找學生，他稱與其說是入去游說，更多的是聽留守者講自己的理念及故事，「留守嘅學生想走意願唔係好高，可能係佢條team未走，佢啲手足未走，佢亦都唔想走」。學生的去與留，摻雜著使命、手足情義等，鄧振強稱，「無咩本事講太多其他，最後走或留，都係佢哋自己決定。」